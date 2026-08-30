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Інше 30 серпня 2026 · 15:50

Чемпіонський захист: Людмила Лузан виграла "золото" ЧС-2026 з веслування на олімпійській дистанції

Українська каноїстка здобула першу вищу нагороду для України на світовій першості в Познані
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чемпіонський захист: Людмила Лузан виграла "золото" ЧС-2026 з веслування на олімпійській дистанції
Людмила Лузан (Фото: Веслування України)
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Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула першу золоту медаль для України на чемпіонаті світу-2026 з веслування на байдарках і каное. Вона тріумфувала у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу НОК України.

Впевнений захист титулу та результат фіналу

Виступаючи у статусі чинної чемпіонки світу та Європи, Лузан захопила лідерство від самих перших метрів дистанції та фінішувала з результатом 44.40 секунди.

Українка випередила канадку Софію Дженсен на 0.50 секунди, а бронзову призерку - американку Невін Гаррісон - на 0.54 секунди.

Історичне досягнення та ювілейний ЧС

Людмила Лузан стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу на цій дистанції. До неї двічі поспіль у цій дисципліні перемагала лише легендарна канадка Лоренс Венсан-Лапуант.

Для української каноїстки це вже 10-й, ювілейний чемпіонат світу в кар'єрі та 13-та нагорода на рівні світових першостей (9 золотих, 3 срібні та 1 бронзова).

Раніше на ЧС-2026 Лузан також здобула "срібло" в каное-двійці на дистанції 500 м у дуеті з Анастасією Рибачок.

Раніше ми повідомляли, що українка Садурська виборола друге "золото" на ЧС-2026 з фрідайвінгу.

Теги: Збірна України Спортсмени
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