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Інше 15 вересня 2026 · 15:43

Після тріумфу на ЧС: в Україні визначили найкращу спортсменку серпня

Титулована українська веслувальниця вчетверте здобула таку відзнаку від НОК
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після тріумфу на ЧС: в Україні визначили найкращу спортсменку серпня
Людмила Лузан тріумфувала на чемпіонаті світу (Фото: liudmilaluzan, Instagram)
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Експертна комісія Національного олімпійського комітету України офіційно визначила Людмилу Лузан як найкращу спортсменку серпня. Веслувальниця тріумфувала на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу НОК України.

Тріумф на чемпіонаті світу в Познані

Підставою для такого визнання стали видатні результати спортсменки на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який відбувся у польській Познані. Там Людмила Лузан поповнила свою колекцію двома престижними нагородами.

Людмила виграла золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів, захистивши чемпіонський титул. Українка стала лише другою в історії та першою представницею Європи, якій підкорилося таке досягнення.

Також вона виграла срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів у парі з Анастасією Рибачок.

Видатні досягнення та рекорди спортсменки

29-річна уродженка Івано-Франківська є однією з найуспішніших атлеток в історії українського спорту. В її активі три олімпійські нагороди ("срібло" та "бронза" Токіо-2020, а також "срібло" Парижа-2024).

Загальна кількість медалей Лузан на чемпіонатах світу сягнула 13 (9 золотих, 3 срібні та 1 бронзова). Крім того, на рахунку веслувальниці 16 нагород чемпіонатів Європи.

Також звання найкращої спортсменки місяця за версією НОК Лузан отримує вже вчетверте в кар'єрі. Раніше її відзначали у червні 2023-го та 2026-го років, а також у серпні 2025-го року.

Раніше ми повідомляли, що сестри Алексіїви, які перебувають у "творчій відпустці", розкрили плани на кар'єру.

Теги: Чемпіонат світу Спортсмени
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