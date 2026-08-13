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Другое 13 августа 2026 · 13:05

Первый шаг к Лос-Анджелесу: украинские гимнастки начинают отбор на Олимпиаду-2028

Лидеры украинской художественной гимнастики на ЧМ-2026 поборятся за первые олимпийские квоты
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый шаг к Лос-Анджелесу: украинские гимнастки начинают отбор на Олимпиаду-2028
Сборная Украины по художественной гимнастике (фото: НОК Украины)

Сборная Украины по художественной гимнастике начинает борьбу за путевки на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе. Первым и очень важным этапом квалификационного отбора станет чемпионат мира, который принимает немецкий Франкфурт-на-Майне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

Как будут распределяться олимпийские квоты

Мировое первенство пройдет с 12 по 16 августа. Именно на этом турнире будут разыграны первые лицензии на предстоящие Олимпийские игры как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях.

В личных соревнованиях три лучших спортсменки по итогам финала многоборья получат для своих Национальных олимпийских комитетов по одному пропуску на Игры-2028. Аналогичная система будет действовать и в групповых упражнениях – заветные квоты получат три сильнейшие команды.

Важно отметить, что на данном этапе олимпийские лицензии неименные. Окончательный состав сборной на Олимпиаду тренерский штаб будет формировать непосредственно перед соревнованиями.

Ключевые этапы отбора на Олимпиаду-2028 в художественной гимнастике:

  • Чемпионат мира-2026 (Франкфурт-на-Майне, Германия) – первые 3 квоты в личном и групповом многоборье
  • Серия Кубков мира 2026-2027 годов
  • Чемпионат мира-2027 в Баку
  • Чемпионат Европы (апрель-май 2028 года)

Состав сборной Украины на ЧМ-2026

Украинская делегация отправилась в Германию в самом сильном составе.

В индивидуальных дисциплинах честь страны будут защищать Таисия Онофрийчук и Полина Карика.

В групповых упражнениях за награды и путевку в Лос-Анджелес сразится украинская шестерка: Диана Баева, Полина Городнича, Таисия Редька, Кира Ширыкина, Валерия Перемета и Александра Ющак.

Ранее мы писали, что абсолютную чемпионку Украины исключили из заявки на ЧМ по художественной гимнастике.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира
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