Первый шаг к Лос-Анджелесу: украинские гимнастки начинают отбор на Олимпиаду-2028

Сборная Украины по художественной гимнастике начинает борьбу за путевки на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе. Первым и очень важным этапом квалификационного отбора станет чемпионат мира, который принимает немецкий Франкфурт-на-Майне.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.
Мировое первенство пройдет с 12 по 16 августа. Именно на этом турнире будут разыграны первые лицензии на предстоящие Олимпийские игры как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях.
В личных соревнованиях три лучших спортсменки по итогам финала многоборья получат для своих Национальных олимпийских комитетов по одному пропуску на Игры-2028. Аналогичная система будет действовать и в групповых упражнениях – заветные квоты получат три сильнейшие команды.
Важно отметить, что на данном этапе олимпийские лицензии неименные. Окончательный состав сборной на Олимпиаду тренерский штаб будет формировать непосредственно перед соревнованиями.
Ключевые этапы отбора на Олимпиаду-2028 в художественной гимнастике:
Украинская делегация отправилась в Германию в самом сильном составе.
В индивидуальных дисциплинах честь страны будут защищать Таисия Онофрийчук и Полина Карика.
В групповых упражнениях за награды и путевку в Лос-Анджелес сразится украинская шестерка: Диана Баева, Полина Городнича, Таисия Редька, Кира Ширыкина, Валерия Перемета и Александра Ющак.
Ранее мы писали, что абсолютную чемпионку Украины исключили из заявки на ЧМ по художественной гимнастике.