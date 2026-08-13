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Інше 13 серпня 2026 · 13:05

Перший крок до Лос-Анджелеса: українські гімнастки розпочинають відбір на Олімпіаду-2028

Лідерки української художньої гімнастики на ЧС-2026 поборються за перші олімпійські квоти
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перший крок до Лос-Анджелеса: українські гімнастки розпочинають відбір на Олімпіаду-2028
Збірна України з художньої гімнастики (фото: НОК України)

Збірна України з художньої гімнастики розпочинає боротьбу за путівки на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі. Першим та надзвичайно важливим етапом кваліфікаційного відбору стане чемпіонат світу, який приймає німецький Франкфурт-на-Майні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.

Як розподілятимуть олімпійські квоти

Світова першість пройде з 12 по 16 серпня. Саме на цьому турнірі будуть розіграні перші ліцензії на майбутні Олімпійські ігри як в індивідуальному багатоборстві, так і у групових вправах.

В особистих змаганнях три найкращі спортсменки за підсумками фіналу багатоборства здобудуть для своїх Національних олімпійських комітетів по одній перепустці на Ігри-2028. Аналогічна система діятиме й у групових вправах – заповітні квоти отримають три найсильніші команди.

Важливо зазначити, що на даному етапі олімпійські ліцензії є неіменними. Остаточний склад збірної на Олімпіаду тренерський штаб формуватиме безпосередньо перед самими змаганнями.

Ключові етапи відбору на Олімпіаду-2028 у художній гімнастиці:

  • Чемпіонат світу-2026 (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) – перші 3 квоти в особистому та груповому багатоборстві
  • Серія Кубків світу 2026–2027 років
  • Чемпіонат світу-2027 у Баку
  • Чемпіонат Європи (квітень–травень 2028 року)

Склад збірної України на ЧС-2026

Українська делегація вирушила до Німеччини у найсильнішому складі.

В індивідуальних дисциплінах честь країни захищатимуть Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка.

У групових вправах за нагороди та путівку до Лос-Анджелеса побореться українська шістка: Діана Баєва, Поліна Городнича, Таїсія Редька, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета та Олександра Ющак.

Раніше ми писали, що абсолютну чемпіонку України виключили із заявки на ЧС з художньої гімнастики.

Теги: Спортсмени Чемпіонат світу
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