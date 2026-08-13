Перший крок до Лос-Анджелеса: українські гімнастки розпочинають відбір на Олімпіаду-2028

Збірна України з художньої гімнастики розпочинає боротьбу за путівки на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі. Першим та надзвичайно важливим етапом кваліфікаційного відбору стане чемпіонат світу, який приймає німецький Франкфурт-на-Майні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.
Світова першість пройде з 12 по 16 серпня. Саме на цьому турнірі будуть розіграні перші ліцензії на майбутні Олімпійські ігри як в індивідуальному багатоборстві, так і у групових вправах.
В особистих змаганнях три найкращі спортсменки за підсумками фіналу багатоборства здобудуть для своїх Національних олімпійських комітетів по одній перепустці на Ігри-2028. Аналогічна система діятиме й у групових вправах – заповітні квоти отримають три найсильніші команди.
Важливо зазначити, що на даному етапі олімпійські ліцензії є неіменними. Остаточний склад збірної на Олімпіаду тренерський штаб формуватиме безпосередньо перед самими змаганнями.
Ключові етапи відбору на Олімпіаду-2028 у художній гімнастиці:
Українська делегація вирушила до Німеччини у найсильнішому складі.
В індивідуальних дисциплінах честь країни захищатимуть Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка.
У групових вправах за нагороди та путівку до Лос-Анджелеса побореться українська шістка: Діана Баєва, Поліна Городнича, Таїсія Редька, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета та Олександра Ющак.
Раніше ми писали, що абсолютну чемпіонку України виключили із заявки на ЧС з художньої гімнастики.