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Баскетбол 13 августа 2026 · 09:48

Рекордсмен НБА Уэстбрук без единого слова объявил о завершении карьеры

37-летняя суперзвезда отклонила предложения двух клубов и попрощалась через эмоциональное видео
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Рекордсмен НБА Уэстбрук без единого слова объявил о завершении карьеры
Рассел Уэстбрук (фото: x.com/russwest44)

Один из самых ярких и динамичных баскетболистов XXI века решил повесить кроссовки на гвоздь. Обладатель награды MVP 2017 года и абсолютный рекордсмен НБА по количеству трипл-даблей Расселл Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры после 18 сезонов в лиге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на соцсети звезды.

Эмоциональное прощание в трогательном видео

37-летний разыгрывающий поделился своим решением в социальных сетях, опубликовав ролик, озвученный известным голливудским актером Майклом Б. Джорданом. Сам баскетболист в видео не произнес ни слова, оставив только лаконичную подпись.

"Иногда ты даже не знаешь, что уже увидел финал. Ты должен быть там. И теперь все кончилось", - подписал публикацию Уэстбрук.

По информации инсайдера Шемса Чарании, Расселл решил уйти из баскетбола, хотя имел реальные предложения продолжать выступления. Этим летом подписать опытного защитника на 19-й сезон в лиге предлагали "Сакраменто Кингз" и "Вашингтон Уизардс".

Свой последний сезон-2025/26 Уэстбрук провел в составе "Сакраменто". Он выходил в стартовой пятерке в 58 из 64 матчей, демонстрируя солидную статистику – 15,2 очка, 6,7 передачи и 5,4 подбора в среднем за игру.

Феноменальное наследие и рекорды на века

Уэстбрук начал путь в сильнейшей лиге мира в 2008 году, когда был выбран под 4-м номером драфта клубом "Сиэтл Суперсоникс", который вскоре после этого переехал в Оклахома-Сити и стал "Оклахома-Сити Тандер". Именно в "Тандер" он провел первые 11 лет карьеры, сформировав звездный дуэт с Кевином Дюрантом.

Высшей индивидуальной точкой для Расселла стал сезон-2016/17. Тогда он стал лишь вторым игроком в истории после Оскара Робертсона, который оформил трипл-дабл в среднем по итогам всего регулярного чемпионата - 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи. В том же году он установил рекорд по количеству трипл-даблов за один сезон (42) и получил статуэтку MVP.

Всего за 18 лет в НБА Уэстбрук успел поиграть за "Оклахому", "Хьюстон", "Вашингтон", "Лейкерс", "Клипперс", "Денвер" и "Сакраменто".

Главные достижения и цифры карьеры Расселла Уэстбрука:

  • 209 трипл-даблей – абсолютный рекорд в истории НБА (ближайший преследователь Никола Йокич имеет 198).
  • 1301 матч в регулярных чемпионатах и 135 поединков в плей-офф.
  • Самый ценный игрок (MVP) НБА 2017 года.
  • 9-кратный участник Матча всех звезд и 9 включений в символические сборные сезона.
  • Включение в список 75 величайших игроков в истории НБА.
  • Олимпийский чемпион 2012 и чемпион мира 2010 в составе сборной США.

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Теги: Баскетбол НБА
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