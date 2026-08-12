Абсолютный рекорд в спорте: "Лос-Анджелес Лейкерс" покупают за сумасшедшие 12 млрд долларов

Один из самых известных и титулованных клубов НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс" - сменяет владельца. Американские бизнесмены Джош Кушнер и глава медиагиганта Disney Боб Айгер заключают соглашение о покупке франшизы за более чем 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетное спортивное издание ESPN .

Неожиданный поворот и официальное заявление

Сначала Кушнер и Айгер участвовали в процессе расширения НБА, рассматривая создание новой франшизы в Лас-Вегасе. Однако в результате они сделали агрессивное и выгодное финансовое предложение нынешнему мажоритарному владельцу "Лейкерс" Марку Уолтеру, от которого тот не смог отказаться.

"Как всесторонние почитатели НБА, мы считаем огромной честью возможность стать хранителями "Лос-Анджелес Лейкерс" - одной из самых иконичных спортивных франшиз в мире. Наше долгосрочное обязательство - строить будущее на этом фундаменте, соревноваться на самом высоком уровне и верно служить команде, ее ведь уходит в совместном заявлении потенциальных собственников.

Марк Волтер, возглавляющий холдинг TWG Global, приобрел контрольный пакет акций у семьи Басс только осенью прошлого года примерно за 10 млрд долларов. Комментируя продажу, он поблагодарил семью Басс, игроков и фанатов, отметив, что владение "Лейкерс" было одной из самых больших честей в его жизни.

Скандальный фон и проблемы с законом

Стоит отметить, что продажи проходят на фоне серьезных юридических проблем у нынешнего владельца. Марк Уолтер и его компания TWG Global владеют долями во многих спортивных активах, включая бейсбольный "Лос-Анджелес Доджерс", женскую баскетбольную команду "Лос-Анджелес Спаркс", лондонский "Челси", команды Кадиллак в Формуле-1 и хоккейной лиге PW.

Однако сейчас Уолтер, построивший свой капитал в сфере страхования, находится под федеральным расследованием в США по подозрению в налоговом мошенничестве. По данным Bloomberg, прокуратура Мангеттена и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют, не скрывали ли подконтрольные ему страховые компании факт использования своих средств для финансирования других частных венчурных проектов миллиардера.