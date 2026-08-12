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Баскетбол 12 серпня 2026 · 19:10

Абсолютний рекорд в спорті: "Лос-Анджелес Лейкерс" купують за шалені 12 млрд доларів

Американські бізнесмени Джош Кушнер та Боб Айгер близькі до завершення рекордної в історії спорту угоди
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Абсолютний рекорд в спорті: "Лос-Анджелес Лейкерс" купують за шалені 12 млрд доларів
"Лейкерс" можуть змінити власників вдруге за рік (Фото: Los Angeles Lakers)

Один із найвідоміших та найтитулованіших клубів НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс" - змінює власника. Американські бізнесмени Джош Кушнер та очільник медиагіганта Disney Боб Айгер укладають угоду щодо купівлі франшизи за понад 12 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на авторитетне спортивне видання ESPN.

Несподіваний поворот та офіційна заява

Спочатку Кушнер та Айгер брали участь у процесі розширення НБА, розглядаючи створення нової франшизи у Лас-Вегасі. Однак у результаті вони зробили агресивну та вигідну фінансову пропозицію нинішньому мажоритарному власнику "Лейкерс" Марку Волтеру, від якої той не зміг відмовитися.

"Як усебічні шанувальники НБА, ми вважаємо за величезну честь можливість стати хранителями "Лос-Анджелес Лейкерс" - однієї з найіконічніших спортивних франшиз у світі. Наше довгострокове зобов'язання - будувати майбутнє на цьому фундаменті, змагатися на найвищому рівні та вірно служити команді, її вболівальникам і всьому місту Лос-Анджелес", - йдеться в спільній заяві потенційних власників.

Марк Волтер, який очолює холдинг TWG Global, придбав контрольний пакет акцій у родини Басс лише восени минулого року приблизно за 10 млрд доларів. Коментуючи продаж, він подякував родині Басс, гравцям і фанатам, зазначивши, що володіння "Лейкерс" було однією з найбільших честей у його житті.

Скандальний фон та проблеми з законом

Варто зазначити, що продаж відбувається на тлі серйозних юридичних проблем у нинішнього власника. Марк Волтер та його компанія TWG Global володіють частками у багатьох спортивних активах, включаючи бейсбольний "Лос-Анджелес Доджерс", жіночу баскетбольну команду "Лос-Анджелес Спаркс", лондонський "Челсі", команди Каділлак у Формулі-1 та хокейній лізі PWHL.

Проте зараз Волтер, який збудував свій капітал у сфері страхування, перебуває під федеральним розслідуванням у США за підозрою у податковому шахрайстві. За даними Bloomberg, прокуратура Мангеттена та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розслідують, чи не приховували підконтрольні йому страхові компанії факт використання своїх коштів для фінансування інших приватних венчурних проєктів мільярдера.

Раніше ми повідомляли, що були оголошені дати та радикальні зміни сезону-2026/2027 в НБА.

Теги: Баскетбол НБА
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