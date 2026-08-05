rbc.ua
UA | RU
Середа, 05 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Баскетбол НБА ламає традиції: оголошено дати та радикальні зміни сезону-2026/2027
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 05 серпня 2026 · 17:50

НБА ламає традиції: оголошено дати та радикальні зміни сезону-2026/2027

Зірковий вікенд у Фініксі та Кубок НБА у новому форматі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
НБА ламає традиції: оголошено дати та радикальні зміни сезону-2026/2027
Сезон НБА обіцяє бути цікавим (фото: Getty Images)

Національна баскетбольна асоціація офіційно затвердила графік ключових подій сезону-2026/2027. Любителів баскетболу чекає повернення Зоряного вікенду до Фінікса після тривалої паузи, а також несподіване переформатування Кубка НБА.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.

Де пройде Зоряний вікенд

Головне баскетбольне шоу сезону-2026/2027 відбудеться з 19 по 21 лютого 2027 року у Фініксі, штат Арізона. До насиченої триденної програми заходу традиційно увійдуть Матч висхідних зірок НБА, видовищні конкурси майстерності, триочкових кидків, данків і сам Матч усіх зірок.

Востаннє Фінікс приймав Зоряний вікенд ще у 2009 році. Таким чином, у 2027-му місто прийме захід вперше за 18 років і загалом лише вчетверте у своїй історії.

Кубок НБА: головні зміни та фінал на ретро-арені

Серйозні зміни чекають і на Кубок НБА. Груповий етап розіграшу 2026 року стартує 30 жовтня та завершиться 27 листопада. Чвертьфінали відбудуться 4-5 грудня, півфінали – 8-9 грудня, а вирішальний матч за трофей призначено на 11 грудня.

Головна реформа полягає в тому, що півфінали більше не проходитимуть на нейтральному майданчику в Лас-Вегасі, як це було в попередніх трьох сезонах. Більше того, вперше в історії Кубка фінал перенесуть з Лас-Вегаса до Індіанаполіса (штат Індіана).

Вирішальна гра пройде на легендарній арені "Хінкл Філдхаус" – стадіоні Університету Батлера, збудованому ще у 1928 році. Місткість цієї історичної споруди становить лише 9100 глядачів, що в кілька разів менше за стандартні арени НБА, але обіцяє створити унікальну камерну атмосферу.

Світова експансія: від Макао до Парижа

Крім того, ліга запланувала активну міжнародну програму.

Виставкові поєдинки відбудуться в Макао (9 та 11 жовтня 2026 року).

Один матч регулярного чемпіонату прийме Мехіко, де 7 листопада 2026 року зіграють команди "Денвер Наггетс" та "Індіана Пейсерз". Ця гра стане 35-ю в історії проведення матчів НБА в Мексиці.

Також відбудуться офіційні ігри у Європі. "Сан-Антоніо Сперс" та "Нью-Орлеан Пеліканс" зіграють у Парижі (14 січня 2027 року) та Манчестері (17 січня 2027 року).

Раніше ми писали, що легенда НБА Дюрант обрав грандіозну ціль та не збирається йти з баскетболу.

Теги: Баскетбол НБА
Головні матчі
Ліга конференцій 6 серпня 20:00
Динамо - : - Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 13:00
Чорноморець - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Кудрівка
Головні новини
Мудрик зіграв за "Челсі" проти "Ювентуса" Мудрик зіграв за "Челсі" проти "Ювентуса" Дебют в "Карпатах", підвищення Михайленка, виступ на Євро-2026: інтерв'ю Дениса Марченка Дебют в "Карпатах", підвищення Михайленка, виступ на Євро-2026: інтерв'ю Дениса Марченка Повернення в "Динамо": президент киян розмовляв з Ребровим Повернення в "Динамо": президент киян розмовляв з Ребровим
Точки зору
Кирило Круторогов
7 інтриг перед новим сезоном УПЛ Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна