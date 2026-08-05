НБА ламає традиції: оголошено дати та радикальні зміни сезону-2026/2027

Національна баскетбольна асоціація офіційно затвердила графік ключових подій сезону-2026/2027. Любителів баскетболу чекає повернення Зоряного вікенду до Фінікса після тривалої паузи, а також несподіване переформатування Кубка НБА.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації .

Де пройде Зоряний вікенд

Головне баскетбольне шоу сезону-2026/2027 відбудеться з 19 по 21 лютого 2027 року у Фініксі, штат Арізона. До насиченої триденної програми заходу традиційно увійдуть Матч висхідних зірок НБА, видовищні конкурси майстерності, триочкових кидків, данків і сам Матч усіх зірок.

Востаннє Фінікс приймав Зоряний вікенд ще у 2009 році. Таким чином, у 2027-му місто прийме захід вперше за 18 років і загалом лише вчетверте у своїй історії.

Кубок НБА: головні зміни та фінал на ретро-арені

Серйозні зміни чекають і на Кубок НБА. Груповий етап розіграшу 2026 року стартує 30 жовтня та завершиться 27 листопада. Чвертьфінали відбудуться 4-5 грудня, півфінали – 8-9 грудня, а вирішальний матч за трофей призначено на 11 грудня.

Головна реформа полягає в тому, що півфінали більше не проходитимуть на нейтральному майданчику в Лас-Вегасі, як це було в попередніх трьох сезонах. Більше того, вперше в історії Кубка фінал перенесуть з Лас-Вегаса до Індіанаполіса (штат Індіана).

Вирішальна гра пройде на легендарній арені "Хінкл Філдхаус" – стадіоні Університету Батлера, збудованому ще у 1928 році. Місткість цієї історичної споруди становить лише 9100 глядачів, що в кілька разів менше за стандартні арени НБА, але обіцяє створити унікальну камерну атмосферу.

Світова експансія: від Макао до Парижа

Крім того, ліга запланувала активну міжнародну програму.

Виставкові поєдинки відбудуться в Макао (9 та 11 жовтня 2026 року).

Один матч регулярного чемпіонату прийме Мехіко, де 7 листопада 2026 року зіграють команди "Денвер Наггетс" та "Індіана Пейсерз". Ця гра стане 35-ю в історії проведення матчів НБА в Мексиці.

Також відбудуться офіційні ігри у Європі. "Сан-Антоніо Сперс" та "Нью-Орлеан Пеліканс" зіграють у Парижі (14 січня 2027 року) та Манчестері (17 січня 2027 року).