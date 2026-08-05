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Баскетбол 05 августа 2026 · 17:50

НБА ломает традиции: объявлены даты и радикальные изменения сезона-2026/2027

Звездный уик-энд в Финиксе и Кубок НБА в новом формате
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
НБА ломает традиции: объявлены даты и радикальные изменения сезона-2026/2027
Сезон НБА обещает быть интересным (фото: Getty Images)

Национальная баскетбольная ассоциация официально утвердила график ключевых событий сезона-2026/2027. Любителей баскетбола ждет возвращение Звездного уик-энда в Финикс после длительной паузы, а также неожиданное переформатирование Кубка НБА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.

Где пройдет Звездный уикенд

Главное баскетбольное шоу сезона-2026/2027 состоится с 19 по 21 февраля 2027 в Финиксе, штат Аризона. В насыщенную трехдневную программу мероприятия традиционно войдут Матч восходящих звезд НБА, зрелищные конкурсы мастерства, трехочковых бросков, данков и сам Матч всех звезд.

В последний раз Финикс принимал Звездный уикенд еще в 2009 году. Таким образом, в 2027-м город примет мероприятие впервые за 18 лет и всего лишь четвертый раз в своей истории.

Кубок НБА: главные изменения и финал на ретро-арене

Серьезные изменения ждут и Кубка НБА. Групповой этап розыгрыша 2026 стартует 30 октября и завершится 27 ноября. Четвертьфиналы состоятся 4-5 декабря, полуфиналы - 8-9 декабря, а решающий матч за трофей назначен на 11 декабря.

Главная реформа состоит в том, что полуфиналы не будут больше проходить на нейтральной площадке в Лас-Вегасе, как это было в предыдущих трех сезонах. Более того, впервые в истории Кубка финал перенесут из Лас-Вегаса в Индианаполис (штат Индиана).

Решающая игра пройдет на легендарной арене "Хинкл Филдхаус" – стадионе Университета Батлера, построенном еще в 1928 году. Вместимость этого исторического сооружения составляет лишь 9100 зрителей, что в несколько раз меньше стандартных арен НБА, но обещает создать уникальную камерную атмосферу.

Мировая экспансия: от Макао до Парижа

Кроме того, лига запланировала активную международную программу.

Выставочные поединки пройдут в Макао (9 и 11 октября 2026 года).

Один матч регулярного чемпионата примет Мехико, где 7 ноября 2026 сыграют команды "Денвер Наггетс" и "Индиана Пейсерз". Эта игра станет 35-й в истории проведения матчей НБА в Мексике.

Также пройдут официальные игры в Европе. "Сан-Антонио Сперс" и "Нью-Орлеан Пеликанс" сыграют в Париже (14 января 2027) и Манчестере (17 января 2027).

Ранее мы писали, что легенда НБА Дюрант избрал грандиозную цель и не собирается уходить по баскетболу.

Теги: Баскетбол НБА
Главные матчи
Лига конференций 6 августа 20:00
Динамо - : - Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 августа 13:00
Черноморец - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
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