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Баскетбол 03 августа 2026 · 16:26

Легенда НБА не собирается уходить из баскетбола: Дюрант выбрал грандиозную цель

37-летний форвард раскрыл свои планы на будущее и заговорил об уникальном рекорде
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Легенда НБА не собирается уходить из баскетбола: Дюрант выбрал грандиозную цель
Кевин Дюрант на ОИ-2024 (фото: Википедия)

Звездный форвард "Хьюстон Рокетс" Кевин Дюрант не намерен завершать профессиональную карьеру в ближайшие годы. Двухкратный чемпион НБА определился с главным ориентиром на будущее, ради которого продолжает изнурительные тренировки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Мечта о пятом "золоте"

37-летний баскетболист подтвердил, что очень хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. На тот момент форварду исполнится 39 лет, однако он уверен, что сможет удержать свой высокий уровень игры, чтобы снова надеть майку национальной команды США.

Дюрант уже четырехкратный олимпийский чемпион, получив золотые награды на Играх 2012, 2016, 2020 и 2024 годов. Если баскетболист попадет в итоговую заявку в Лос-Анджелес и выиграет турнир, он станет первым мужчиной в истории баскетбола с пятью золотыми олимпийскими медалями.

Одного желания мало

Несмотря на собственное желание продолжать выступления на высшем уровне, Дюрант отметил, что окончательное решение будет оставаться за тренерами сборной и функционерами американской федерации.

"Все зависит от Гранта Хилла (генеральный менеджер сборной США – ред.) и целей сборной. Я продолжаю работать над усовершенствованием своей игры и надеюсь получить этот вызов. Однако сейчас очень много отличных баскетболистов, которые также заслуживают места в команде", - подчеркнул звездный игрок.

Ранее стало известно, что "Голден Стейт" готовит возвращение Дюранта.

Теги: Баскетбол НБА Соединенные Штаты Америки
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