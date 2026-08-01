rbc.ua
UA | RU
Суббота, 01 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Баскетбол Воссоединение легенд: "Голден Стейт" готовит возвращение Дюранта
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 01 августа 2026 · 17:10

Воссоединение легенд: "Голден Стейт" готовит возвращение Дюранта

"Уорриорз" стремятся снова объединить двукратного MVP финалов со Стефом Карри после неудачи с Леброном
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Воссоединение легенд: "Голден Стейт" готовит возвращение Дюранта
Дюрант провел в составе "Уорриорз" четыре года (Фото: Getty Images)

"Голден Стейт Уорриорз" рассматривают сценарий с возвращением двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта. Франшиза из Сан-Франциско готова восстановить звездный дуэт со Стефом Карри.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал Clutch Points .

Вторая попытка вернуть Дюранта

По информации источников, владелец клуба Джо Лейкоб и менеджмент "Уорриорз" готовы "с открытыми объятиями" принять Дюранта обратно. Клуб уже предпринимал попытку вернуть форварда в 2025-м году, однако сам игрок и его бизнес-партнер Рич Клейман в критический момент заблокировали соглашение перед дедлайном, в поисках стабильности в "Финикс Санз".

Позже "Санз" все же обменяли Дюранта в "Хьюстон Рокетс", а "Голден Стейт" вместо него подписали Джимми Батлера. Последний, впрочем, в январе получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок (ACL) - и сроки его возвращения до сих пор неизвестны.

Неудачи на рынке и старение ростера

Несмотря на то, что главный тренер Стив Керр заявил об удовлетворении текущим составом, "Уорриорз" провели сложное межсезонье, упустив возможность подписать усиление к обойме со Стефа Карри, Джимми Батлера, Дреймонда Грина и Кристапса Порзингиса. В частности, клуб безрезультатно претендовал на Леброна Джеймса, избравшего "Филадельфию".

При этом команда сталкивается с фактором возраста и травмы. В частности, 38-летний Стеф Карри из-за травмы колена пропустил 39 матчей прошлого сезона.

Единственным ярким пятном лета стал 11-й пик драфта-2026 Яксель Лендеборг, получивший титул MVP Летней лиги НБА.

История Дюранта и "Уорриорз"

Напомним, Кевин Дюрант выступал за "Голден Стейт" в 2016-2019 годах. За это время он получил с командой два чемпионских титула и дважды становился MVP финальной серии, набирая в среднем 25,8 очка за игру.

Ранее мы сообщали, что звезда "Голден Стейт" заключил новый контракт с клубом , показав большую верность.

Теги: НБА Баскетбол
Главные матчи
УПЛ 1 августа 13:00
Кривбасс - : - Карпаты
УПЛ 1 августа 15:30
Харьков - : - Верес
УПЛ Матч завершено
Заря 2:0 Колос
Главные новости
Мудрик возвращается в футбол: украинец добился отмены 4-летней дисквалификации Мудрик возвращается в футбол: украинец добился отмены 4-летней дисквалификации Второй раз в сезоне: Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA в Вашингтоне Второй раз в сезоне: Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA в Вашингтоне Первые голы и ранняя "красная": "Заря" под наблюдением Мальдеры дожала "Колос" в матче-открытии УПЛ Первые голы и ранняя "красная": "Заря" под наблюдением Мальдеры дожала "Колос" в матче-открытии УПЛ
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина