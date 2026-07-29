Верность клубу: звезда "Голден Стейт" заключила новый контракт

Форвард Дреймонд Грин останется в составе "Голден Стейт Уорриорз". 36-летний баскетболист подписал новый годовой контракт с клубом на сумму 27,7 миллиона долларов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера ESPN Шемса Чаранию.
Выход Грина на рынок свободных агентов был частью стратегического плана руководства "Уорриорз". Баскетболист сознательно отказался от действующей опции в своем предварительном контракте, чтобы освободить платежную ведомость клуба для подписания Леброна Джеймса.
Впрочем, заманить звездного форварда в Калифорнию не удалось - Леброн предпочел предложение "Филадельфии Сиксерс".
После этого "Голден Стэйт" оперативно переподписал Грина на один сезон. Условия контракта форварда с клубом остались такими же, как были и когда Грин не был в статусе свободного агента.
Дреймонд Грин остается одним из ключевых исполнителей и системных игроков "Уорриорз".
В прошлом регулярном чемпионате НБА 36-летний форвард набирал в среднем 8,4 очка, 5,5 подбора, 5,5 передачи в среднем за игру. А реализация бросков с игры составляла 41,8%.
Новый сезон-2026/27 станет для Грина 15-м подряд в составе "Уорриорз". Клуб выбрал его на драфте 2012-го года под 35-м номером.
Такая серия выступлений за одну франшизу является второй самой продолжительной среди активных игроков НБА. Больше форварда за один клуб выступал только Стефен Карри - следующий сезон станет для одноклубника Грина 18-м в составе "Уорриорз".
Дреймонд Грин также является одним из ключевых элементов династии "Уорриорз". С форвардом в составе "Голден Стейт" выиграли четыре чемпионских титула НБА - в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2022-м годах.
Ранее баскетбольный тренер и обозреватель Дмитрий Базелевский рассказал, что означает громкий трансфер Леброна в "Филадельфию".