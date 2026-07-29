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Баскетбол 29 липня 2026 · 11:28

Вірність клубу: зірка "Голден Стейт" уклав новий контракт

36-річний форвард був готовий пожертвувати контрактом заради підписання Леброна Джеймса
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вірність клубу: зірка "Голден Стейт" уклав новий контракт
Дреймонд Грін зберігає вірність "Ворріорз" (Фото: Getty Images)

Форвард Дреймонд Грін залишиться у складі "Голден Стейт Ворріорз". 36-річний баскетболіст підписав новий однорічний контракт із клубом на суму 27,7 мільйона доларів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера ESPN Шемса Чаранію.

Жертва заради Леброна та нова угода

Вихід Гріна на ринок вільних агентів був частиною стратегічного плану керівництва "Ворріорз". Баскетболіст свідомо відмовився від діючої опції у своєму попередньому контракті, аби звільнити платіжну відомість клубу для підписання Леброна Джеймса.

Втім, заманити зіркового форварда до Каліфорнії не вдалося - Леброн віддав перевагу пропозиції "Філадельфії Сіксерс".

Після цього "Голден Стейт" оперативно перепідписав Гріна на один сезон. Умови контракта форварда із клубом лишились такими ж, якими були й коли Грін не був у статусі вільного агента.

Статистика ветерана

Дреймонд Грін залишається одним із ключових виконавців та системних гравців "Ворріорз".

У минулому регулярному чемпіонаті НБА 36-річний форвард набирав в середньому 8,4 очка, 5,5 підбирання, 5,5 передачі в середньому за гру. А реалізація кидків з гри дорівнювала 41,8%.

Історія вірності

Новий сезон-2026/27 стане для Гріна 15-м поспіль в складі "Ворріорз". Клуб обрав його на драфті 2012-го року під 35-м номером.

Така серія виступів за одну франшизу є другою найтривалішою серед активних гравців НБА. Більше за форварда за один клуб виступав тільки Стефен Каррі - наступний сезон стане для одноклубника Гріна 18-м в складі "Ворріорз".

Дреймонд Грін також є одним з ключових елементів династії "Ворріорз". Із форвардом в складі "Голден Стейт" виграли чотири чемпіонські титули НБА - в 2015-му, 2017-му, 2018-му та 2022-му роках.

Раніше баскетбольний тренер та оглядач Дмитро Базелевський розповів, що означає гучний трансфер Леброна до "Філадельфії".

Теги: НБА Голден Стейт Баскетбол
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