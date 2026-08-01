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Баскетбол 01 серпня 2026 · 17:10

Возз'єднання легенд: "Голден Стейт" готує повернення Дюранта

"Ворріорз" прагнуть знову об'єднати дворазового MVP фіналів із Стефом Каррі після невдачі з Леброном
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Возз'єднання легенд: "Голден Стейт" готує повернення Дюранта
Дюрант провів в складі "Ворріорз" чотири роки (Фото: Getty Images)

"Голден Стейт Ворріорз" розглядають сценарій із поверненням дворазового чемпіона НБА Кевіна Дюранта. Франшиза з Сан-Франциско готова відновити зоряний дует із Стефом Каррі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на матеріал Clutch Points.

Друга спроба повернути Дюранта

За інформацією джерел, власник клубу Джо Лейкоб та менеджмент "Ворріорз" готові "з відкритими обіймами" прийняти Дюранта назад. Клуб вже робив спробу повернути форварда у 2025-му році, однак сам гравець та його бізнес-партнер Річ Клейман у критичний момент заблокували угоду перед дедлайном, шукаючи стабільності у "Фінікс Санз".

Пізніше "Санз" усе ж обміняли Дюранта до "Г'юстон Рокетс", а "Голден Стейт" замість нього підписали Джиммі Батлера. Останній, утім, у січні зазнав важкої травми - розрив хрестоподібних зв'язок (ACL) - і терміни його повернення досі невідомі.

Невдачі на ринку та старіння ростеру

Попри те, що головний тренер Стів Керр заявив про вдоволення поточним складом, "Ворріорз" провели складне міжсезоння, втративши можливість підписати підсилення до обойми зі Стефа Каррі, Джиммі Батлера, Дреймонда Ґріна та Крістапса Порзінгіса. Зокрема, клуб безрезультатно претендував на Леброна Джеймса, який обрав "Філадельфію".

При цьому команда зіштовхується з фактором віку та травм. Зокрема, 38-річний Стеф Каррі через травму коліна пропустив 39 матчів минулого сезону.

Єдиною яскравою плямою літа став 11-й пік драфту-2026 Яксель Лендеборг, який здобув титул MVP Літньої ліги НБА.

Історія Дюранта та "Ворріорз"

Нагадаємо, Кевін Дюрант виступав за "Голден Стейт" у 2016–2019 роках. За цей час він здобув із командою два чемпіонських титули та двічі ставав MVP фінальної серії, набираючи в середньому 25,8 очка за гру.

Раніше ми повідомляли, що зірка "Голден Стейт" уклав новий контракт з клубом, показавши неабияку вірінсть.

Теги: НБА Баскетбол
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