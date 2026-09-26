Победителя определили десятые секунды: Рассел победил на Гран-при Азербайджана

Гонщик "Мерседеса" Джордж Рассел стал победителем Гран-при Азербайджана. До финиша 15 этапа сезона Формулы-1 не смогли доехать семь гонщиков.

Штрафы и изменения в стартовой решетке перед стартом

Сразу четыре гонщика получили штрафы и должны были стартовать на других позициях, чем те, на которых они закончили квалификацию:

Карлос Сайнс стартовал 14-м (штраф в 5 позиций) за игнорирование желтых флагов в квалификации;

Серхио Перес стартовал 20-м (штраф в 3 позиции) за блокировку Оскара Пиастри в 18-20 поворотах в квалификации;

Фернандо Алонсо стартовал 21-м (штраф в 30 позиций) за замену элементов силовой установки;

Лэнс Стролл стартовал 22-м (штраф в 20 позиций) за замену элементов силовой установки.

Окончательный стартовый протокол Гран-при Азербайджана

Гренд-слэм Рассела

Джордж Рассел провел впечатляющий гоночный уикенд – британский гонщик стал победителем квалификации и гонки, забрал себе лучший круг гонки и был лидером на протяжении всего 51 круга.

Но если большую часть дистанции пилот "Мерседес" ехал в одиночестве - то конец этапа мог стать действительно драматичным - тройственный восток Колапинто, Гасли и Норриса и желтые флаги позволили Ферстаппену приблизиться к лидеру гонки. В результате первое и второе место на финише разделили 0.196 секунды.

Также стоит отметить Кими Антонелли – текущий лидер стартовал 16-м, но смог отыграть 11 позиций и финишировал пятым. Итальянец минимизировал потери очков и остается уверенным лидером чемпионата.

Среди героев гонки стоит отметить Изак Аджар - второй пилот "Ред Булл" впервые был за рулем болида после травмы запястья летом и смог заехать на подиум. Также сразу два пилота "Хаас" заехали в очки - последний раз.

А вот настоящим провалом стала гонка для "Макларена" - Ландо Норрис вообще не смог доехать до финиша, а Оскар Пиастри, который долгое время был среди лидеров гонки, но в итоге финишировал 14-м.

Итоговая таблица Гран-при Азербайджана

Турнирное положение

Кими Антонелли остается лидером чемпионата – в активе итальянца 302 балла после 15-ти этапов. А вот Джордж Рассел смог закрепиться на втором месте (236), оторвавшись от Льюиса Хэмилтона (199). Ландо Норрис, несмотря на ряд ошибок, сохранил за собой четвертое место, имея 186 очков.

В Кубке конструкторов также произошли изменения - если "Мерседес" продолжает лидировать с 538 очками. Так вот "Феррари" смогли оторваться от "Макларена" - "Скудерия" имела активе 378 очков, тогда как "Макларен" имеет 306 баллов.