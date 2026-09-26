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Інше 26 вересня 2026 · 16:04

Переможця визначили десяті секунди: Рассел переміг на Гран-прі Азербайджана

Гонщик "Мерседес" витримав шалений тиск від Макса Ферстаппена на останніх колах гонки
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Переможця визначили десяті секунди: Рассел переміг на Гран-прі Азербайджана
Рассел виграв третю гонку в сезоні (Фото: mercedesamgf1, Instagram)
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Гонщик "Мерседеса" Джордж Рассел став переможцем Гран-прі Азербайджану. До фінішу 15-го етапу сезону Формули-1 не змогли доїхати сім гонщиків.

Про перебіг та результат гонки повідомляє Sport RBC.UA.

Штрафи та зміни в стартовій решітці перед стартом

Одразу чотири гонщика отримали штрафи та мусили стартувати на інших позиціях, ніж ті, на яких вони закінчили кваліфікацію:

  • Карлос Сайнс стартував 14-м (штраф у 5 позицій) за ігнорування жовтих прапорів у кваліфікації;
  • Серхіо Перес стартував 20-м (штраф у 3 позиції) за блокування Оскара Піастрі у 18-20 поворотах у кваліфікації;
  • Фернандо Алонсо стартував 21-м (штраф у 30 позицій) за заміну елементів силової установки;
  • Ленс Стролл стартував 22-м (штраф у 20 позицій) за заміну елементів силової установки.

Переможця визначили десяті секунди: Рассел переміг на Гран-прі АзербайджанаОстаточний стартовий протокол Гран-прі Азербайджана

Гренд-слем Рассела

Джордж Рассел провів вражаючий гоночний вікенд - британський гонщик став переможцем кваліфікації та гонки, забрав собі найкраще коло гонки та був лідером впродовж всього 51 кола.

Але якщо більшу частину дистанції пілот "Мерседес" їхав на самоті - то кінець етапу міг стати справді драматичним - потрійний схід Колапінто, Гаслі та Норріса та жовті прапори після цього дозволили Ферстаппену наблизитись до лідера гонки. В підсумку перше та друге місце на фініші розділили 0.196 секунди.

Також варто відзначити Кімі Антонеллі - поточний лідер стартував 16-м, але зміг відіграти 11 позицій та фінішував п'ятим. Італієць мінімізував втрати очок та лишається впевненим лідером чемпіонату.

Серед героїв гонки варто відзначити Ізака Аджара - другий пілот "Ред Булл" вперше був за кермом боліда після травми зап'ястка влітку і зміг заїхати на подіум. Також одразу два пілоти "Хаас" заїхали в очки - востанн

А от справжнім провалом стала гонка для "Макларен" - Ландо Норріс взагалі не зміг доїхати до фінішу, а Оскар Піастрі, який довгий час був серед лідерів гонки, але в підсумку фінішував 14-м.

Переможця визначили десяті секунди: Рассел переміг на Гран-прі АзербайджанаПідсумкова таблиця Гран-прі Азербайджану

Турнірне становище

Кімі Антонеллі лишається лідером чемпіонату - в активі італійця 302 бали після 15-ти етапів. А от Джордж Рассел зміг закріпитися на другому місці (236), відірвавшись від Льюїса Хемілтона (199). Ландо Норріс, попри низку помилок, зберіг за собою четверте місце, маючи 186 очок.

В Кубку конструкторів також відбулись зміни - якщо "Мерседес" продовжує лідирувати з 538-ма очками. То от "Феррарі" змогли відірватися від "Макларен" - "Скудерія" маєв активі 378 очок, тоді як "Макларен" має 306 балів.

Раніше ми повідомляли, що Формула-1 знайшла заміну гонкам на Близькому Сході.

Теги: Формула-1
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Ліга націй 26 вересня 16:00
Словенія - : - Шотландія
Лыга націй 26 вересня 21:45
Чехія - : - Хорватія
Ліга націй 26 вересня 21:45
Англія - : - Іспанія
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