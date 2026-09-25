Без шансів для суперників: Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Баку зі значним відривом

Гонщик "Мерседес" Джордж Расселл взяв поул у кваліфікації Гран-прі Азербайджану. Англієць випередив Шарля Леклера, який також стартуватиме з першого ряду.

Проблеми Антонеллі та швидкий "Ред Булл"

Джордж Расселл не лишив шансів суперникам, зібравши всі найкращі сектори та випередивши гонщика "Феррарі" майже на секунду. Третій час в Баку показав Оскар Піастрі.

При цьому до останнього за другу позицію на стартовій решітці боровся гонщик "Ред Булла" - але не Макс Ферстаппен. Ізак Аджар, який ще перед стартом кваліфікаціх пошкодив болід, все ж нав'язав боротьбу лідерам. А от нідерландська зірка "биків" зміг показати лише восьмий результат.

Також варто відзначити і схід Кімі Антонеллі. Лідер чемпіонату зачепив бар'єри ще в першому сегменті - і в суботу стартуватиме з 16-ї позиції.

Стартові місця та розклади перед гонкою

Топ-10 пілотів на Гран-прі в Баку виглядає таким чином:

Джордж Рассел ("Мерседес") - 1:42.526 Шарль Леклер ("Феррарі") - +0.837 Оскар Піастрі ("Макларен") - +0.838 Ізак Аджар ("Ред Булл") - +0.974 Ландо Норріс ("Макларен") - +1.146 Льюїс Гамільтон ("Феррарі") - +1.332 П'єр Гаслі ("Альпін") - +1.521 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - +1.555 Карлос Сайнс ("Вільямс") - +2.040 Франко Колапінто ("Альпін") - +15.204

А повністю стартова решітка виглядає так

Також варто зазначити, що на стартовій решітці останніми стартуватимуть гонщики "Астон Мартін". І Фернандо Алонсо, і Ленс Стролл отримали нові елементи силової установки, що відкинуло їх назад. Тоді як пілоти "Каділлака" Серхіо Перес та Вальттері Боттас стартуватимуть 19-м та 20-м відповідно.