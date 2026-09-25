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Інше 25 вересня 2026 · 16:42

Без шансів для суперників: Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Баку зі значним відривом

Гонщик "Мерседес" випередив Шарля Леклера майже на секунду
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без шансів для суперників: Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Баку зі значним відривом
Расселл вп'яте в сезоні виборов поул (Фото: formula1.com)
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Гонщик "Мерседес" Джордж Расселл взяв поул у кваліфікації Гран-прі Азербайджану. Англієць випередив Шарля Леклера, який також стартуватиме з першого ряду.

Про перебіг та результат кваліфікації повідомляє Sport RBC.UA.

Проблеми Антонеллі та швидкий "Ред Булл"

Джордж Расселл не лишив шансів суперникам, зібравши всі найкращі сектори та випередивши гонщика "Феррарі" майже на секунду. Третій час в Баку показав Оскар Піастрі.

При цьому до останнього за другу позицію на стартовій решітці боровся гонщик "Ред Булла" - але не Макс Ферстаппен. Ізак Аджар, який ще перед стартом кваліфікаціх пошкодив болід, все ж нав'язав боротьбу лідерам. А от нідерландська зірка "биків" зміг показати лише восьмий результат.

Також варто відзначити і схід Кімі Антонеллі. Лідер чемпіонату зачепив бар'єри ще в першому сегменті - і в суботу стартуватиме з 16-ї позиції.

Стартові місця та розклади перед гонкою

Топ-10 пілотів на Гран-прі в Баку виглядає таким чином:

  1. Джордж Рассел ("Мерседес") - 1:42.526
  2. Шарль Леклер ("Феррарі") - +0.837
  3. Оскар Піастрі ("Макларен") - +0.838
  4. Ізак Аджар ("Ред Булл") - +0.974
  5. Ландо Норріс ("Макларен") - +1.146
  6. Льюїс Гамільтон ("Феррарі") - +1.332
  7. П'єр Гаслі ("Альпін") - +1.521
  8. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - +1.555
  9. Карлос Сайнс ("Вільямс") - +2.040
  10. Франко Колапінто ("Альпін") - +15.204

Без шансів для суперників: Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Баку зі значним відривомА повністю стартова решітка виглядає так

Також варто зазначити, що на стартовій решітці останніми стартуватимуть гонщики "Астон Мартін". І Фернандо Алонсо, і Ленс Стролл отримали нові елементи силової установки, що відкинуло їх назад. Тоді як пілоти "Каділлака" Серхіо Перес та Вальттері Боттас стартуватимуть 19-м та 20-м відповідно.

Раніше ми повідомляли, що Формула-1 знайшла заміну гонкам на Близькому Сході.

Теги: Формула-1
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