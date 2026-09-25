Без шансів для суперників: Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Баку зі значним відривом

Гонщик "Мерседес" Джордж Расселл взяв поул у кваліфікації Гран-прі Азербайджану. Англієць випередив Шарля Леклера, який також стартуватиме з першого ряду.
Про перебіг та результат кваліфікації повідомляє Sport RBC.UA.
Джордж Расселл не лишив шансів суперникам, зібравши всі найкращі сектори та випередивши гонщика "Феррарі" майже на секунду. Третій час в Баку показав Оскар Піастрі.
При цьому до останнього за другу позицію на стартовій решітці боровся гонщик "Ред Булла" - але не Макс Ферстаппен. Ізак Аджар, який ще перед стартом кваліфікаціх пошкодив болід, все ж нав'язав боротьбу лідерам. А от нідерландська зірка "биків" зміг показати лише восьмий результат.
Також варто відзначити і схід Кімі Антонеллі. Лідер чемпіонату зачепив бар'єри ще в першому сегменті - і в суботу стартуватиме з 16-ї позиції.
Стартові місця та розклади перед гонкою
Топ-10 пілотів на Гран-прі в Баку виглядає таким чином:
А повністю стартова решітка виглядає так
Також варто зазначити, що на стартовій решітці останніми стартуватимуть гонщики "Астон Мартін". І Фернандо Алонсо, і Ленс Стролл отримали нові елементи силової установки, що відкинуло їх назад. Тоді як пілоти "Каділлака" Серхіо Перес та Вальттері Боттас стартуватимуть 19-м та 20-м відповідно.
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