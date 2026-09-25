Находится в операционной: хоккеист юниорской сборной Украины получил ранения при обстреле Киева

Защитник юниорской сборной Украины U18 и херсонского "Днепра" Назар Степанюк получил ранения в результате очередных российских обстрелов Киева в пятницу, 25 сентября. В настоящее время спортсмен находится в больнице.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу Федерации хоккея Украины .

Состояние хоккеиста и вражеский обстрел

Назар Степанюк стал одной из жертв дневной атаки российских окупантов на украинскую столицу.

По информации ФХУ, молодой спортсмен находится в операционной, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Также в Федерации призвали поддержать семью спортсмена.

Карьера Степанюка

В августе 2026 года защитник присоединился к херсонскому "Днепру", вернувшемуся после пропуска сезона-2025/26.

В прошлом же сезоне хоккеист защищал цвета молодежного состава киевского "Сокола".

Первые шаги в новой команде

После перехода в "Днепр" Назар Степанюк прошел с командой учебно-тренировочный сбор в Чехии и уже успел дебютировать в официальных матчах.

В частности, защитник принял участие в поединке против "Кременчуга". В этой встрече Степанюк отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей, хотя его команда уступила со счетом 2:9.