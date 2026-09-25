Находится в операционной: хоккеист юниорской сборной Украины получил ранения при обстреле Киева

Защитник юниорской сборной Украины U18 и херсонского "Днепра" Назар Степанюк получил ранения в результате очередных российских обстрелов Киева в пятницу, 25 сентября. В настоящее время спортсмен находится в больнице.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу Федерации хоккея Украины.
Назар Степанюк стал одной из жертв дневной атаки российских окупантов на украинскую столицу.
По информации ФХУ, молодой спортсмен находится в операционной, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Также в Федерации призвали поддержать семью спортсмена.
В августе 2026 года защитник присоединился к херсонскому "Днепру", вернувшемуся после пропуска сезона-2025/26.
В прошлом же сезоне хоккеист защищал цвета молодежного состава киевского "Сокола".
После перехода в "Днепр" Назар Степанюк прошел с командой учебно-тренировочный сбор в Чехии и уже успел дебютировать в официальных матчах.
В частности, защитник принял участие в поединке против "Кременчуга". В этой встрече Степанюк отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей, хотя его команда уступила со счетом 2:9.
Ранее мы сообщали, что чемпионка Европы попала под российский удар в Киеве.