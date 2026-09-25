Перебуває в операційній: хокеїст юніорської збірної України отримав поранення під час обстрілу Києва

Захисник юніорської збірної України U18 та херсонського "Дніпра" Назар Степанюк отримав поранення внаслідок чергового російського обстрілу Києва у п'ятницю, 25 вересня. Наразі спортсмен перебуває в лікарні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу Федерації хокею України .

Стан хокеїста та ворожий обстріл

Назар Степанюк став однією з жертв денної атаки російських окупантів на українську столицю.

За інформацією ФХУ, молодий спортсмен перебуває в операційній, де лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

Також в Федерації закликали підтримати родину спортсмена.

Кар'єра Степанюка

У серпні 2026-го року захисник приєднався до херсонського "Дніпра", який повернувся після пропуску сезону-2025/26.

Минулого ж сезону хокеїст захищав кольори молодіжного складу київського "Сокола".

Перші кроки у новій команді

Після переходу до "Дніпра" Назар Степанюк пройшов із командою навчально-тренувальний збір у Чехії та вже встиг дебютувати в офіційних матчах.

Зокрема, захисник взяв участь у поєдинку проти "Кременчука". У цій зустрічі Степанюк відзначився однією закинутою шайбою та гольовою передачею, хоча його команда й поступилася з рахунком 2:9.