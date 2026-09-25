rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 25 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Перебуває в операційній: хокеїст юніорської збірної України отримав поранення під час обстрілу Києва
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 25 вересня 2026 · 19:32

Перебуває в операційній: хокеїст юніорської збірної України отримав поранення під час обстрілу Києва

Молодий захисник опинився серед постраждалих внаслідок денної атаки на столицю
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перебуває в операційній: хокеїст юніорської збірної України отримав поранення під час обстрілу Києва
Назар Степанюк перебуває в операційнй (Фото: ФХУ)
Add as a preferred source on Google

Захисник юніорської збірної України U18 та херсонського "Дніпра" Назар Степанюк отримав поранення внаслідок чергового російського обстрілу Києва у п'ятницю, 25 вересня. Наразі спортсмен перебуває в лікарні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу Федерації хокею України.

Стан хокеїста та ворожий обстріл

Назар Степанюк став однією з жертв денної атаки російських окупантів на українську столицю.

За інформацією ФХУ, молодий спортсмен перебуває в операційній, де лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

Також в Федерації закликали підтримати родину спортсмена.

Кар'єра Степанюка

У серпні 2026-го року захисник приєднався до херсонського "Дніпра", який повернувся після пропуску сезону-2025/26.

Минулого ж сезону хокеїст захищав кольори молодіжного складу київського "Сокола".

Перші кроки у новій команді

Після переходу до "Дніпра" Назар Степанюк пройшов із командою навчально-тренувальний збір у Чехії та вже встиг дебютувати в офіційних матчах.

Зокрема, захисник взяв участь у поєдинку проти "Кременчука". У цій зустрічі Степанюк відзначився однією закинутою шайбою та гольовою передачею, хоча його команда й поступилася з рахунком 2:9.

Раніше ми повідомляли, що чемпіонка Європи потрапила під російський удар в Києві.

Теги: Хокей Обстріл Києва
Головні матчі
Ліга націй 25 вересня 21:45
Угорщина - : - Україна
Ліга націй 25 вересня 21:45
Італія - : - Бельгія
Ліга націй 25 вересня 21:45
Туреччина - : - Франція
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Угорщина – Україна: де і коли дивитися старт "синьо-жовтих" у Лізі націй Угорщина – Україна: де і коли дивитися старт "синьо-жовтих" у Лізі націй Левченко назвав проблему нападників збірної України та згадав травмованого Степанова Левченко назвав проблему нападників збірної України та згадав травмованого Степанова Сенсаційне рішення WBA: Ф'юрі та Джошуа битимуться за чемпіонський пояс Усика Сенсаційне рішення WBA: Ф'юрі та Джошуа битимуться за чемпіонський пояс Усика
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер