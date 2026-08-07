Партнерство в Dota 2: украинский клуб Inner Circle заручился поддержкой BETON

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз клуба.

BETON поддерживает Inner Circle в Dota 2

Руководство направлением с начала 2026 года осуществляет Иван "ArtStyle" Антонов, чемпион дебютного The International 2011 в составе NAVI. Идея взяться за проект возникла у него из-за желания создавать что-либо с самого начала.

Опыт в Dota сформировал у Антонова четкое видение внутренней культуры коллектива и требований к повседневной работе игроков. Эти же принципы он закладывает в нынешний состав, где ключевыми остаются дисциплина и стремление становиться лучше.

"Для клуба IC чрезвычайно приятно иметь таких надежных друзей, как BETON. Все наше сотрудничество - это положительный индикатор здорового развития двух сильных брендов - Inner Circle и BETON. Мы благодарны BETON за веру в нашу команду и возможность развивать экосистему, давая шанс украинской молодежи в рамках основных или молодежных составов Inner Circle", - отметил ArtStyle.

Первые результаты сезона и перспективы

Нынешний сезон команда начала с открытых квалификаций The International 2026 и остановилась на закрытой европейской стадии. При этом в первом же сезоне обновленный состав квалифицировался на Esports World Cup и поднялся в рейтинге - это уже открывает команде путь на новые турниры.

Антонов воспринимает это как сигнал об объеме работы, который еще предстоит выполнить, и подчеркивает готовность коллектива двигаться дальше. В фокусе клуба на ближайший период остается синергия внутри состава.

"Поддержка на этапе развития команды - это то, что впоследствии формирует пример для других. Хотим, чтобы у украинского киберспорта было больше таких историй, когда бренд разделяет с командой амбицию побеждать", - говорит Роман Балашов, CEO компании "СИТИКОД", которая осуществляет деятельность под брендом BETON.

Обе стороны рассматривают соглашение в долгосрочной перспективе. Такая поддержка позволяет клубу спокойно работать на длинной дистанции.