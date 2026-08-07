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Інше Promo 07 серпня 2026 · 10:00

Партнерство у Dota 2: український клуб Inner Circle заручився підтримкою BETON

Українська команда з Dota 2 отримала підтримку для довгострокового розвитку
Катерина Урсатій Катерина Урсатій Спортивна журналістка
Партнерство у Dota 2: український клуб Inner Circle заручився підтримкою BETON
BETON став партнером клубу Inner Circle (фото: пресслужба клубу)

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Український кіберспортивний клуб Inner Circle і BETON домовилися про титульне партнерство в дисципліні Dota 2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз клубу.

BETON підтримує Inner Circle у Dota 2

Керівництво напрямком з початку 2026 року здійснює Іван "ArtStyle" Антонов, чемпіон дебютного The International 2011 у складі NAVI. Ідея взятися за проєкт виникла у нього через бажання створювати щось із самого початку.

Досвід у Dota сформував в Антонова чітке бачення внутрішньої культури колективу та вимог до щоденної роботи гравців. Ці ж принципи він закладає в нинішній склад, де ключовими залишаються дисципліна й прагнення ставати кращим.

"Для клубу IC надзвичайно приємно мати таких надійних друзів, як BETON. Вся наша співпраця - це позитивний індикатор здорового розвитку двох сильних брендів - Inner Circle та BETON. Ми вдячні BETON за віру в нашу команду та змогу розвивати екосистему, даючи шанс українській молоді у рамках основних або ж молодіжних складів Inner Circle", - зазначив ArtStyle .

Перші результати сезону та перспективи

Нинішній сезон команда розпочала з відкритих кваліфікацій The International 2026 та зупинилася на закритій європейській стадії. При цьому в першому ж сезоні оновлений склад кваліфікувався на Esports World Cup і піднявся в рейтингу - це вже відкриває команді шлях на нові турніри.

Антонов сприймає це як сигнал про обсяг роботи, який ще належить виконати, і наголошує на готовності колективу рухатися далі. У фокусі клубу на найближчий період залишається синергія всередині складу.

"Підтримка на етапі розбудови команди - це те, що згодом формує приклад для інших. Хочемо, щоб український кіберспорт мав більше таких історій, коли бренд поділяє з командою амбіцію перемагати", - каже Роман Балашов, CEO компанії "СІТІКОД", яка здійснює діяльність під брендом BETON.

Обидві сторони розглядають угоду в довгостроковій перспективі. Така підтримка дозволяє клубу спокійно працювати на довгій дистанції.

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Теги: Бізнес
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