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Другое 16 августа 2026 · 17:10

Онофрийчук после исторического "золота" чуть не выиграла еще один финал ЧМ-2026

Украинскую звезду от первого места в упражнении с булавами отделила всего одна десятая балла
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Онофрийчук после исторического "золота" чуть не выиграла еще один финал ЧМ-2026
Таисия Онофрийчук завоевала две медали на ЧМ-2026 (фото: instagram.com/taisia_onofriichuk)

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук завершила выступление в личных финалах чемпионата мира-2026 с еще одной наградой. После исторической победы в упражнении с обручем украинка снова поднялась на пьедестал.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Мизерное отставание от "золота"

На чемпионате мира-2026 Онофрийчук отобралась сразу в три финала. В личном многоборье украинка остановилась в шаге от награды, заняв четвертое место.

Впрочем, в следующем финале 18-летняя гимнастка завоевала дебютное "золото" чемпионата мира. В упражнении с обручем Онофрийчук набрала 30,700 баллов и принесла Украине первую победу на мировых первенствах в личных дисциплинах за 13 лет.

Завершающим для украинки стал финал в упражнении с булавами. За свое выступление Онофрийчук получила 30,050 балла и заняла второе место.

От "золота" украинскую звезду отделила всего 0,100 балла. Победительницей стала представительница Болгарии Стилиана Николова, получившая оценку 30,150.

Медальный дубль Онофрийчук

Для Онофрийчук это первая медаль чемпионата мира в упражнениях с булавами. В 2025 году она также выступала в финале этой дисциплины, но остановилась на четвертой позиции.

Чемпионат мира-2026 по художественной гимнастике. Упражнение с булавами:

  1. Стилиана Николова (Болгария) – 30,150 балла
  2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,050
  3. Мария Борисова – 30,050

Таким образом, Онофрийчук оформила медальный "дубль" на ЧМ-2026. Украинская гимнастка завершила мировое первенство с "золотом" в упражнении с обручем и "серебром" в упражнении с булавами.

Ранее мы рассказали о секретном ритуале Ярославы Магучих перед "золотым" прыжком на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира
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