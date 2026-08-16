Онофрійчук після історичного "золота" ледь не виграла ще один фінал ЧС-2026

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук завершила виступ в особистих фіналах чемпіонату світу-2026 зі ще однією нагородою. Після історичної перемоги у вправі з обручем українка знову піднялася на п'єдестал.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
На чемпіонаті світу-2026 Онофрійчук відібралася одразу до трьох фіналів. В особистому багатоборстві українка зупинилася за крок від нагороди, посівши четверте місце.
Втім, у наступному фіналі 18-річна гімнастка здобула дебютне "золото" чемпіонату світу. У вправі з обручем Онофрійчук набрала 30,700 бала та принесла Україні першу перемогу на світових першостях в особистих дисциплінах за 13 років.
Завершальним для українки став фінал у вправі з булавами. За свій виступ Онофрійчук отримала 30,050 бала та посіла друге місце.
Від "золота" українську зірку відділила лише 0,100 бала. Переможницею стала представниця Болгарії Стіліяна Ніколова, яка отримала оцінку 30,150.
Для Онофрійчук це перша медаль чемпіонату світу у вправі з булавами. У 2025 році вона також виступала у фіналі цієї дисципліни, але тоді зупинилася на четвертій позиції.
Чемпіонат світу-2026 з художньої гімнастики. Вправа з булавами:
Таким чином, Онофрійчук оформила медальний "дубль" на ЧС-2026. Українська гімнастка завершила світову першість із "золотом" у вправі з обручем і "сріблом" у вправі з булавами.
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