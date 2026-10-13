"Мой тренер занимался политикой": Горуна раскрыл проблемы подготовки к Олимпиаде

Украинский каратист Станислав Горуна подверг критике подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио, где он получил "бронзу". По словам спортсмена, его тренер больше занимался политикой, чем профессиональной подготовкой к Играм.

Об этом Станислав Горуна рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Олимпийский цикл был самым плохим

Горуна признался, что его подготовка к Олимпийским играм в Токио была несистемной и не отвечала профессиональным стандартам. Несмотря на бронзовую медаль, спортсмен считает этот период одним из самых сложных в карьере.

"Мой олимпийский цикл был абсолютно бездарным с точки зрения подготовки спортсмена. Не было грамотного планирования. Не было ничего. Моя Олимпиада по сути была авантюрой", - заявил спортсмен.

По словам каратиста, главной проблемой было отсутствие профессионального подхода со стороны тренера.

"У меня не было профессионального тренера. Мой тренер занимался политикой, а не подготовкой спортсмена к Олимпиаде", – пояснил он.

В чем проявлялась нехватка подготовки

Горуна подчеркнул, что во время олимпийского цикла команда не уделяла должного внимания тактической и физической подготовке. В частности, спортсменам не проводили видеоанализ поединков соперников и не разрабатывали планы на бои.

Каратист также рассказал о проблемах с распределением тренировочных нагрузок. Поэтому он нередко приезжал на состязание истощенным и не мог понять, почему ему так трудно выступать.

"За весь олимпийский цикл у нас ни разу не было видеоанализа, разбора поединков соперников, не было плана на бой", – отметил Горуна.

По его мнению, высоких результатов удалось добиться благодаря собственной самоотдаче, естественным способностям и характеру. Спортсмен вспомнил о скорости реакции, координации, креативности и способности выдерживать физическую боль и усталость.

"Бронза" на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по карате в весовой категории до 75 кг. Также на протяжении карьеры он получал награды чемпионатов Европы и мира, Европейских и Всемирных игр.

В то же время каратист убежден, что при надлежащей системе подготовки мог бы добиться еще лучших результатов.

"Я был любителем, мой тренер был любителем. Просто мне удалось выйти на такой уровень и взять медали, которые нужно было: Европа, Европейские игры, Всемирные игры, чемпионат мира, Олимпиада", - подытожил спортсмен.

Горуна также назвал олимпийский период самым токсичным и стрессовым в своей карьере, в частности из-за отношений с тренером и атмосферы внутри команды.