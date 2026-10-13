rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 13 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше "Мій тренер займався політикою": Горуна розкрив проблеми підготовки до Олімпіади
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 13 жовтня 2026 · 12:20

"Мій тренер займався політикою": Горуна розкрив проблеми підготовки до Олімпіади

Олімпійський призер заявив про відсутність відеоаналізу, тактичного планування та належного розподілу навантажень
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Мій тренер займався політикою": Горуна розкрив проблеми підготовки до Олімпіади
Станіслав Горуна виграв "бронзу" Олімпіади попри провалену підготовку (Фото: iamhoruna, Instagram)
Додати як бажане джерело в Google

Український каратист Станіслав Горуна розкритикував підготовку до Олімпіади-2020 у Токіо, де він здобув "бронзу". За словами спортсмена, його тренер більше займався політикою, ніж професійною підготовкою до Ігор.

Про це Станіслав Горуна розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Олімпійський цикл був найгіршим

Горуна зізнався, що його підготовка до Олімпійських ігор у Токіо була несистемною та не відповідала професійним стандартам. Попри здобуту бронзову медаль, спортсмен вважає цей період одним із найскладніших у кар’єрі.

"Мій олімпійський цикл був абсолютно бездарним із погляду підготовки спортсмена. Не було грамотного планування. Не було нічого. Моя Олімпіада, по суті, була авантюрою", - заявив спортсмен.

За словами каратиста, головною проблемою була відсутність професійного підходу з боку тренера.

"В мене не було професійного тренера. Мій тренер займався політикою, а не підготовкою спортсмена до Олімпіади", - пояснив він.

В чому проявлявся брак підготовки

Горуна наголосив, що під час олімпійського циклу команда не приділяла належної уваги тактичній і фізичній підготовці. Зокрема, спортсменам не проводили відеоаналіз поєдинків суперників і не розробляли планів на бої.

Каратист також розповів про проблеми з розподілом тренувальних навантажень. Через це він нерідко приїжджав на змагання виснаженим і не міг зрозуміти, чому йому так важко виступати.

"За весь олімпійський цикл у нас жодного разу не було відеоаналізу, розбору поєдинків суперників, не було плану на бій", - зазначив Горуна.

На його думку, високих результатів вдалося досягти завдяки власній самовіддачі, природним здібностям і характеру. Спортсмен згадав про швидкість реакції, координацію, креативність і здатність витримувати фізичний біль та втому.

"Бронза" на Олімпіаді

На Олімпійських іграх у Токіо 2021-го року Станіслав Горуна виборов бронзову медаль у змаганнях із карате у ваговій категорії до 75 кг. Також упродовж кар’єри він здобував нагороди чемпіонатів Європи та світу, Європейських і Всесвітніх ігор.

Водночас каратист переконаний, що за належної системи підготовки міг би досягти ще кращих результатів.

"Я був аматором, мій тренер був аматором. Просто мені вдалося вийти на такий рівень і взяти медалі, які треба було: Європа, Європейські ігри, Всесвітні ігри, чемпіонат світу, Олімпіада", - підсумував спортсмен.

Горуна також назвав олімпійський період найтоксичнішим і найстресовішим у своїй кар’єрі, зокрема через стосунки з тренером та атмосферу всередині команди.

Раніше ми розповідали про рішення Станіслава Горуни завершити кар'єру.

Теги: Спортсмени
Головні матчі
Ліга чемпіонів 13 жовтня 19:45
Ланс - : - Спортінг
Ліга чемпіонів 13 жовтня 22:00
Арсенал - : - Лілль
Ліга чемпіонів 13 жовтня 22:00
Атлетіко - : - Манчестер Юнайтед
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Станіслав Горуна: "Хочу вийти на татамі, як художник, і щось гарне намалювати" Станіслав Горуна: "Хочу вийти на татамі, як художник, і щось гарне намалювати" Вразив кількістю підбирань: Михайлюк допоміг "Юті" перемогти "Сан-Антоніо" в передсезонці НБА Вразив кількістю підбирань: Михайлюк допоміг "Юті" перемогти "Сан-Антоніо" в передсезонці НБА Історичний старт "Оттави", поразки "Вегаса" та "Флориди": результати НХЛ Історичний старт "Оттави", поразки "Вегаса" та "Флориди": результати НХЛ
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор