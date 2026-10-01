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Другое 01 октября 2026 · 13:14

"Минимальная планка - одна медаль": тренер сборной Украины по дзюдо назвал задание на ЧМ-2026

Украинская команда рассчитывает прервать серию без медалей на мировых первенствах именно в Баку
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Минимальная планка - одна медаль": тренер сборной Украины по дзюдо назвал задание на ЧМ-2026
Александр Косинов (Фото: Федерация дзюдо Украины)
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Мужская сборная Украины по дзюдо готовится к главному старту сезона - чемпионату мира-2026, который будет принимать Баку. В преддверии турнира главный тренер украинской команды Александр Косинов оценил готовность подопечных и озвучил турнирные задания.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью специалиста для Общественного Спорта .

Максимальная квота и оптимальный состав

Украина будет представлена на мировом первенстве максимальным составом – в заявку вошли 9 дзюдоистов.

"Едем оптимальным составом. Использовали максимальную квоту - 9 человек. Есть ребята, которые тоже выполнили критерии отбора и заслуживают поездки, но кто выше в рейтинге - тот и уехал", - отметил наставник украинцев.

Для Косинова это уже второй сезон во главе мужской сборной. Наставник подчеркнул, что в этом году команда лучше подошла к континентальным соревнованиям и турнирам серии Грендслэм и Гран-при, где получала награды. В частности, медальные достижения по сезону получают Антон Савицкий и Дильшот Халматов.

Медальные ожидания и конкуренция

Главная цель украинской делегации на турнир в столице Азербайджана - получение хотя бы одной награды мирового достоинства.

"Минимальная планка – это завоевание хотя бы одной медали чемпионата мира", - подчеркнул Косинов.

Последнюю медаль чемпионата мира среди мужчин Украина боролась еще в 2021 году в Будапеште, когда бронзовым призером стал Яков Хаммо.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны сильнейших дзюдоистов планеты, в частности представителей Японии и Южной Кореи, наставник сборной настроен оптимистично и заверил, что команда отдаст все силы для достижения максимального результата.

Ранее мы рассказывали, что лидер сборной Украины по дзюдо рассказал об изменении спортивного гражданства .

Теги: Сборная Украины Чемпионат мира
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