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Інше 01 жовтня 2026 · 13:14

"Мінімальна планка - одна медаль": тренер збірної України з дзюдо назвав завдання на ЧС-2026

Українська команда розраховує перервати серію без медалей на світових першостях саме у Баку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Мінімальна планка - одна медаль": тренер збірної України з дзюдо назвав завдання на ЧС-2026
Олександр Косінов (Фото: Федерація дзюдо України)
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Чоловіча збірна України з дзюдо готується до головного старту сезону - чемпіонату світу-2026, який прийматиме Баку. Напередодні турніру головний тренер української команди Олександр Косінов оцінив готовність підопічних та озвучив турнірні завдання.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю фахівця для Суспільне Спорт.

Максимальна квота та оптимальний склад

Україна буде представлена на світовій першості максимальним складом - до заявки увійшли 9 дзюдоїстів.

"Їдемо оптимальним складом. Використали максимальну квоту - 9 чоловік. Є хлопці, які теж виконали критерії відбору і заслуговують на поїздку, але хто вище в рейтингу - той і поїхав", - зазначив наставник українців.

Для Косінова це вже другий сезон на чолі чоловічої збірної. Наставник підкреслив, що цьогоріч команда краще підійшла до континентальних змагань та турнірів серії Грендслем і Гран-прі, де здобувала нагороди. Зокрема, медальні здобутки по сезону мають Антон Савицький та Дільшот Халматов.

Медальні очікування та конкуренція

Головна мета української делегації на турнір у столиці Азербайджану - здобуття бодай однієї нагороди світового ґатунку.

"Мінімальна планка - це завоювання хоча б однієї медалі чемпіонату світу", - наголосив Косінов.

Останню медаль чемпіонату світу серед чоловіків Україна виборювала ще у 2021-му році у Будапешті, коли бронзовим призером став Яків Хаммо.

Попри жорстку конкуренцію з боку найсильніших дзюдоїстів планети, зокрема представників Японії та Південної Кореї, керманич збірної налаштований оптимістично та запевнив, що команда віддасть усі сили задля досягнення максимального результату.

Раніше ми розповідали, що лідер збірної України з дзюдо розповів про зміну спортивного громадянства.

Теги: Збірна України Чемпіонат світу
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