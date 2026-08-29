Макар получил рекордный контракт в истории НХЛ: сумма впечатляет

Защитник "Колорадо Эвеланш" Кале Макар подписал новый восьмилетний контракт с клубом в 163,2 млн долларов. Соглашение стало самым дорогим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) как по общей сумме, так и по среднегодовой зарплате.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на агентство хоккеиста .

Макар установил исторический рекорд НХЛ

27-летний Кейл Макар продолжит выступать за "Колорадо". Его новый контракт рассчитан на восемь лет, а общая сумма сделки составляет 163,2 млн долларов.

Средняя годовая стоимость контракта – 20,4 млн долларов . Это тоже новый рекорд НХЛ.

Макар станет первым хоккеистом в истории лиги, который будет зарабатывать более 20 млн долларов за сезон. Его новое соглашение вступит в силу с сезона-2027/28.

Пока защитник получает 9 млн долларов в год по шестилетнему контракту, который он подписал ранее.

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель "Норрис Трофи"

Макар был избран "Колорадо" под четвертым номером на драфте НХЛ в 2017 году. Он дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли и отличился голом уже в своем первом матче.

За карьеру канадец успел выиграть "Колдер Трофи" лучшему новичку НХЛ, дважды получить "Норрис Трофи" лучшему защитнику лиги, а также стать обладателем Кубка Стэнли и "Конн Смайт Трофи" лучшему игроку плей-офф.

На международном уровне он вместе со сборной Канады выиграл Four Nations Face-Off в 2025 году , а в 2026-м стал серебряным призером Олимпийских игр.

В прошлом сезоне Макар набрал 79 очков

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Макар провел 75 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 59 результативных передач.

Его выступления помогли "Колорадо" выиграть президентский кубок – награду команде с лучшим результатом регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф защитник пропустил первые два матча финала Западной конференции из-за травмы. "Колорадо" в конце концов проиграл серию "Вегас Голден Найтс" со счетом 0:4.

В сезоне-2024/25 Макар во второй раз в карьере выиграл "Норрис Трофи". Тогда он забил 30 голов и стал первым защитником НХЛ с 2008/09 годов, которому удалось добиться этой отметки.

Лучший сезон – чемпионский

Одним из самых ярких сезонов в карьере Макара остается кампания-2021/22.

Тогда он набрал 86 очков (28 голов + 58 передач) в 77 матчах регулярного чемпионата и во второй раз получил "Норрис Трофи".

В плей-офф канадец добавил еще 29 очков в 20 матчах и помог "Колорадо" выиграть Кубок Стэнли. Сам Макар был признан лучшим игроком плей-офф и получил "Конн Смайт Трофи".

Что означает контракт для "Колорадо"

Новый контракт позволит "Колорадо" сохранить Макара как минимум до 36-летнего возраста.

В то же время доля его зарплаты в лимите клуба со временем может уменьшаться из-за ожидаемого существенного повышения потолков зарплат в НХЛ.

С сезона-2027/28 лимит должен вырасти до прогнозируемых 113,5 млн долларов . Пока максимальная зарплата одного хоккеиста ограничена 20% от потолка.

Новый контракт Макара превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший форварду "Миннесоты Уайлд" Кириллу Капризову. Минувшим летом тот подписал соглашение на 136 млн долларов.

Кроме того, рекордный контракт Макара может повлиять на предстоящие переговоры "Миннесоты" со звездным защитником Квином Хьюзом.

Отметим, что это последнее лето, когда клубы НХЛ могут заключать восьмилетние контракты. После вступления нового коллективного договора в силу максимальная продолжительность соглашения составит семь лет.