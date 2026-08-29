Макар отримав рекордний контракт в історії НХЛ: сума вражає

Захисник "Колорадо Евеланш" Кале Макар підписав новий восьмирічний контракт із клубом на 163,2 млн доларів. Угода стала найдорожчою в історії Національної хокейної ліги (НХЛ) як за загальною сумою, так і за середньорічною зарплатою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на агентство хокеїста .

Макар встановив історичний рекорд НХЛ

27-річний Кейл Макар продовжить виступати за «Колорадо». Його новий контракт розрахований на вісім років, а загальна сума угоди становить 163,2 млн доларів.

Середня річна вартість контракту – 20,4 млн доларів. Це також новий рекорд НХЛ.

Макар стане першим хокеїстом в історії ліги, який зароблятиме понад 20 млн доларів за сезон. Його нова угода набуде чинності з сезону-2027/28.

Наразі захисник отримує 9 млн доларів на рік за шістьрічним контрактом, який він підписав раніше.

Володар Кубка Стенлі та дворазовий володар "Норріс Трофі"

Макар був обраний "Колорадо" під четвертим номером на драфті НХЛ у 2017 році. Він дебютував у плей-оф Кубка Стенлі та відзначився голом уже у своєму першому матчі.

За кар'єру канадець встиг виграти "Колдер Трофі" найкращому новачку НХЛ, двічі отримати "Норріс Трофі" найкращому захиснику ліги, а також стати володарем Кубка Стенлі та "Конн Смайт Трофі" найкращому гравцю плей-оф.

На міжнародному рівні він разом зі збірною Канади виграв Four Nations Face-Off у 2025 році, а у 2026-му став срібним призером Олімпійських ігор.

Минулого сезону Макар набрав 79 очок

У регулярному чемпіонаті сезону-2025/26 Макар провів 75 матчів, у яких закинув 20 шайб і віддав 59 результативних передач.

Його виступи допомогли "Колорадо" виграти Президентський кубок – нагороду команді з найкращим результатом регулярного чемпіонату НХЛ.

У плей-оф захисник пропустив перші два матчі фіналу Західної конференції через травму. «Колорадо» зрештою програв серію "Вегас Голден Найтс" із рахунком 0:4.

У сезоні-2024/25 Макар удруге у кар'єрі виграв "Норріс Трофі". Тоді він забив 30 голів і став першим захисником НХЛ із 2008/09 років, якому вдалося досягти цієї позначки.

Найкращий сезон – чемпіонський

Одним із найяскравіших сезонів у кар'єрі Макара залишається кампанія-2021/22.

Тоді він набрав 86 очок (28 голів + 58 передач) у 77 матчах регулярного чемпіонату та вдруге отримав "Норріс Трофі".

У плей-оф канадець додав ще 29 очок у 20 матчах і допоміг "Колорадо" виграти Кубок Стенлі. Сам Макар був визнаний найкращим гравцем плей-оф та отримав "Конн Смайт Трофі".

Що означає контракт для "Колорадо"

Новий контракт дозволить "Колорадо" зберегти Макара щонайменше до 36-річного віку.

Водночас частка його зарплати в ліміті клубу з часом може зменшуватися через очікуване суттєве підвищення стелі зарплат у НХЛ.

З сезону-2027/28 ліміт має зрости до прогнозованих 113,5 млн доларів. Наразі максимальна зарплата одного хокеїста обмежена 20% від стелі.

Новий контракт Макара перевершив попередній рекорд, який належав форварду "Міннесоти Вайлд" Кирилу Капризову. Минулого літа той підписав угоду на 136 млн доларів.

Крім того, рекордний контракт Макара може вплинути на майбутні переговори "Міннесоти" із зірковим захисником Квінном Хьюзом.

Зазначимо, що це останнє літо, коли клуби НХЛ можуть укладати восьмирічні контракти. Після набуття чинності нового колективного договору максимальна тривалість угоди становитиме сім років.