С лыж в марафон: легендарная чемпионка замахнулась на летнюю Олимпиаду-2028

Легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг хочет поучаствовать в марафонском забеге на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. 38-летняя спортсменка решилась на это после впечатляющего выступления на полумарафоне в Копенгагене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание VG .

Результат в Копенгагене и олимпийская мечта

На полумарафоне в Дании, состоявшемся 20 сентября, Йохауг преодолела дистанцию за 1:08,43. Несмотря на то, что норвежка бежала среди любителей, ее время соответствовало 19 месту в элитном забеге профессионалок.

"Я хочу попробовать свои силы в марафоне. С тем временем, которое я показала в Копенгагене, у меня, безусловно, есть шанс выполнить олимпийский норматив. Было бы невероятно отлично поучаствовать в летних Играх", - прокомментировала спортсменка.

Это далеко не первый успех Йохауга в легкоатлетических дисциплинах. В апреле текущего года она выиграла забег на 10 км Sentrumslopet в Осло только через 4 месяца после рождения второго ребенка.

Титулы в лыжной карьере

Тереза Йохауг официально завершила лыжную карьеру в 2025 году, войдя в историю как одна из самых успешных атлеток планеты: