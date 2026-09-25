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Другое 25 сентября 2026 · 19:00

С лыж в марафон: легендарная чемпионка замахнулась на летнюю Олимпиаду-2028

Одна из самых титулованных лыжниц готова покорять летний вид спорта
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С лыж в марафон: легендарная чемпионка замахнулась на летнюю Олимпиаду-2028
У Йохауг уже есть опыт в забегах на длинные дистанции (Фото: johaugtherese, Instagram)
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Легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг хочет поучаствовать в марафонском забеге на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. 38-летняя спортсменка решилась на это после впечатляющего выступления на полумарафоне в Копенгагене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание VG.

Результат в Копенгагене и олимпийская мечта

На полумарафоне в Дании, состоявшемся 20 сентября, Йохауг преодолела дистанцию за 1:08,43. Несмотря на то, что норвежка бежала среди любителей, ее время соответствовало 19 месту в элитном забеге профессионалок.

"Я хочу попробовать свои силы в марафоне. С тем временем, которое я показала в Копенгагене, у меня, безусловно, есть шанс выполнить олимпийский норматив. Было бы невероятно отлично поучаствовать в летних Играх", - прокомментировала спортсменка.

Это далеко не первый успех Йохауга в легкоатлетических дисциплинах. В апреле текущего года она выиграла забег на 10 км Sentrumslopet в Осло только через 4 месяца после рождения второго ребенка.

Титулы в лыжной карьере

Тереза Йохауг официально завершила лыжную карьеру в 2025 году, войдя в историю как одна из самых успешных атлеток планеты:

  • получила 4 золотые медали (три из которых - в индивидуальных дисциплинах) и по одной серебряной и бронзовой на Олимпийских играх;
  • добыла в борьбе 14 золотых наград чемпионатах мира;
  • трижды становилась обладательницей Большого хрустального глобуса в общем зачете Кубка мира.

Ранее мы сообщали, что у FIS изменили правила допуска для лыжников из РФ и Беларуси.

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