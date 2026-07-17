rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 20 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Олейникова вырвала тяжелую победу и вышла в полуфинал на турнире в Румынии
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 17 июля 2026 · 19:02

Олейникова вырвала тяжелую победу и вышла в полуфинал на турнире в Румынии

Третья ракетка Украины в напряженном четвертьфинале одолела оппонентку из Франции
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Олейникова вырвала тяжелую победу и вышла в полуфинал на турнире в Румынии
Александра Олиникова (фото: ФТУ)

Александра Олейникова продолжает успешное шествие на грунтовом турнире серии WTA 250 в румынских Яссах. Наша спортсменка в непростом четвертьфинальном поединке обыграла француженку Клару Бюрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 250 Яссы. 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 7:5

Детали четвертьфинала

Поединок держал в напряжении до последнего розыгрыша, а судьба путевки в следующий раунд решалась в конце каждого сета.

  • Первый сет: Олейникова уверенно стартовала, поведя со счетом 2:0. Француженко пыталась догнать нашу спортсменку, однако Александра четко контролировала игру и довела партию до победы – 6:4.
  • Второй сет: Начало партии осталось за соперницей (1:3). Однако украинка вовремя собралась, нивелировала преимущество оппонентки и дожила ее в финальных геймах – 7:5.
Читайте также: Организаторы Уимблдона-2026 выплатили участникам рекордные призовые

Что ждет украинку дальше

Благодаря этой победе Олийникова уже во второй раз с начала сезона пробилась в 1/2 финала на турнирах уровня WTA 250. Ранее на этой стадии она выступала в феврале также в Румынии – в Клуж-Напоке.

В шаге от решающего матча в Яссах украинскую теннисистку ждет противостояние с египтянкой Маяр Шериф. Будущая соперница в своем четвертьфинале выбила из розыгрыша представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

Ранее мы писали, что Костюк дышит в спину Свитолиной в обновленном рейтинге WTA.

Теги: Теннис
Главные матчи
ЧМ-2026 Матч завершено
Испания 1:0 Аргентина
ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
Главные новости
Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Капитан молодежной сборной Украины признан MVP Евробаскета U-20 Капитан молодежной сборной Украины признан MVP Евробаскета U-20 Сборная Украины по волейболу победила Германию в матче Лиги наций Сборная Украины по волейболу победила Германию в матче Лиги наций
Мнения
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт