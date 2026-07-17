Олейникова вырвала тяжелую победу и вышла в полуфинал на турнире в Румынии

Александра Олейникова продолжает успешное шествие на грунтовом турнире серии WTA 250 в румынских Яссах. Наша спортсменка в непростом четвертьфинальном поединке обыграла француженку Клару Бюрель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
WTA 250 Яссы. 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 7:5
Поединок держал в напряжении до последнего розыгрыша, а судьба путевки в следующий раунд решалась в конце каждого сета.
Благодаря этой победе Олийникова уже во второй раз с начала сезона пробилась в 1/2 финала на турнирах уровня WTA 250. Ранее на этой стадии она выступала в феврале также в Румынии – в Клуж-Напоке.
В шаге от решающего матча в Яссах украинскую теннисистку ждет противостояние с египтянкой Маяр Шериф. Будущая соперница в своем четвертьфинале выбила из розыгрыша представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.
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