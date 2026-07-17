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Інше 17 липня 2026 · 19:02

Олійникова вирвала важку перемогу та вийшла в півфінал на турнірі в Румунії

Третя ракетка України у напруженому чвертьфіналі здолала опонентку з Франції
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олійникова вирвала важку перемогу та вийшла в півфінал на турнірі в Румунії
Олександра Оліникова (фото: ФТУ)

Олександра Олійникова продовжує успішну ходу на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у румунських Яссах. Наша спортсменка у непростому чвертьфінальному поєдинку переграла француженку Клару Бюрель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 250 Ясси. 1/4 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Клара Бюрель (Франція) – 6:4, 7:5

Деталі чвертьфіналу

Поєдинок тримав у напрузі до останнього розіграшу, а доля путівки у наступний раунд вирішувалася наприкінці кожного сету.

  • Перший сет: Олійникова впевнено стартувала, повівши з рахунком 2:0. Француженка намагалася наздогнати нашу спортсменку, проте Олександра чітко контролювала гру й довела партію до перемоги – 6:4.
  • Другий сет: Початок партії залишився за суперницею (1:3). Проте українка вчасно зібралася, нівелювала перевагу опонентки та дотиснула її у фінальних геймах – 7:5.
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Що чекає на українку далі

Завдяки цій перемозі Олійникова вже вдруге від початку сезону пробилася до 1/2 фіналу на турнірах рівня WTA 250. Раніше на цій стадії вона виступала у лютому також у Румунії – в Клуж-Напоці.

У кроці від вирішального матчу в Яссах на українську тенісистку чекає протистояння з єгиптянкою Маяр Шериф. Майбутня суперниця у своєму чвертьфіналі вибила з розіграшу представницю Казахстану Юлію Путінцеву.

Раніше ми писали, що Костюк дихає у спину Світоліній в оновленому рейтингу WTA.

Теги: Теніс
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