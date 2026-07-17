Олійникова вирвала важку перемогу та вийшла в півфінал на турнірі в Румунії

Олександра Олійникова продовжує успішну ходу на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у румунських Яссах. Наша спортсменка у непростому чвертьфінальному поєдинку переграла француженку Клару Бюрель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
WTA 250 Ясси. 1/4 фіналу
Олександра Олійникова (Україна) – Клара Бюрель (Франція) – 6:4, 7:5
Поєдинок тримав у напрузі до останнього розіграшу, а доля путівки у наступний раунд вирішувалася наприкінці кожного сету.
Завдяки цій перемозі Олійникова вже вдруге від початку сезону пробилася до 1/2 фіналу на турнірах рівня WTA 250. Раніше на цій стадії вона виступала у лютому також у Румунії – в Клуж-Напоці.
У кроці від вирішального матчу в Яссах на українську тенісистку чекає протистояння з єгиптянкою Маяр Шериф. Майбутня суперниця у своєму чвертьфіналі вибила з розіграшу представницю Казахстану Юлію Путінцеву.
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