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Другое 03 сентября 2026 · 15:34

Громкая сенсация: украинский юниор разбил одну из легенд снукера

Серия брейков 20-летнего спортсмена позволила ему выйти в 1/8 финала British Open
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Громкая сенсация: украинский юниор разбил одну из легенд снукера
Юлиан Бойко (Фото: Iulian Boiko Team)
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Украинский снукерист Юлиан Бойко совершил главную сенсацию игрового дня на рейтинговом турнире British Open-2026. 20-летний спортсмен разгромил самого титулованного азиатского игрока в истории Дина Цзюньхуэя.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу World Snooker Tour в X (Twitter).

Как Бойко одолел звездного соперника

Матч закончился убедительной победой украинца со счётом 4:1. Бойко уверенно начал поединок, поведя 2:0, и только из-за неприятного курьёза с падением битка в лузу отдал третий фрейм.

Громкая сенсация: украинский юниор разбил одну из легенд снукера Статистика поединка Бойко – Цзюньхуэй

Впрочем, Юлиан не потерял концентрации и закрыл игру, сделав три полусотни серии (67, 61 и 55 очков). В решающей пятой партии украинец оказался сильнее в сложной 15-минутной тактической борьбе.

Другие результаты дня на British Open 2026

Игровой день 2 сентября отличился другими яркими матчами и еще одной неожиданностью. Лиам Хайфилд разгромил чемпиона мира-2024 Кайрена Уилсона (4:1). Марк Селби в напряженном триллере вырвал победу у Джексона Пейджа (4:3), а Джадд Трамп уверенно одолел Рикки Волдена (4:2).

Шон Мерфи покинул турнир, уступив Дэвиду Гилберту (2:4). Также в 1/8 финала прошли Джон Хиггинс, Джек Лисовски и Джек Джонс.

Карьера звездного китайца

Дин Цзюньхуэй завоевал 15 рейтинговых титулов за свою профессиональную карьеру. Благодаря этому он является самым успешным азиатским игроком в истории снукера. В частности он трижды выигрывал престижный UK Championship.

В сезоне-2013/14 Цзюньхуэй повторил рекорд Стивена Хендри, выиграв сразу 5 рейтинговых турниров за один сезон. А в следующем сезоне китаец несколько недель был №1 мирового рейтинга.

Единственный трофей, который пока ему не подчинился – звание чемпиона мира. Ближе всего Цзюньхуэй был к победе в 2016 году. Однако тогда Дин проиграл финал Марку Селби.

Ранее мы сообщали, что Юлиан Бойко выиграл первый матч на элитном турнире в Джидде.

Теги: Спортсмены
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US Open 3 сентября 20:00
Александра Олейникова - : - Александра Эала
Лига 1 3 сентября 21:45
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Ла Лига 3 сентября 22:00
Реал Сосьедад - : - Сельта Виго
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