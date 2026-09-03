Громкая сенсация: украинский юниор разбил одну из легенд снукера

Украинский снукерист Юлиан Бойко совершил главную сенсацию игрового дня на рейтинговом турнире British Open-2026. 20-летний спортсмен разгромил самого титулованного азиатского игрока в истории Дина Цзюньхуэя.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу World Snooker Tour в X (Twitter).
Матч закончился убедительной победой украинца со счётом 4:1. Бойко уверенно начал поединок, поведя 2:0, и только из-за неприятного курьёза с падением битка в лузу отдал третий фрейм.
Статистика поединка Бойко – Цзюньхуэй
Впрочем, Юлиан не потерял концентрации и закрыл игру, сделав три полусотни серии (67, 61 и 55 очков). В решающей пятой партии украинец оказался сильнее в сложной 15-минутной тактической борьбе.
Потенциализированный момент #BritishOpen pic.twitter.com/dzIruiJFtu— WST (@WeAreWST) September 2, 2026
Игровой день 2 сентября отличился другими яркими матчами и еще одной неожиданностью. Лиам Хайфилд разгромил чемпиона мира-2024 Кайрена Уилсона (4:1). Марк Селби в напряженном триллере вырвал победу у Джексона Пейджа (4:3), а Джадд Трамп уверенно одолел Рикки Волдена (4:2).
Шон Мерфи покинул турнир, уступив Дэвиду Гилберту (2:4). Также в 1/8 финала прошли Джон Хиггинс, Джек Лисовски и Джек Джонс.
Дин Цзюньхуэй завоевал 15 рейтинговых титулов за свою профессиональную карьеру. Благодаря этому он является самым успешным азиатским игроком в истории снукера. В частности он трижды выигрывал престижный UK Championship.
В сезоне-2013/14 Цзюньхуэй повторил рекорд Стивена Хендри, выиграв сразу 5 рейтинговых турниров за один сезон. А в следующем сезоне китаец несколько недель был №1 мирового рейтинга.
Единственный трофей, который пока ему не подчинился – звание чемпиона мира. Ближе всего Цзюньхуэй был к победе в 2016 году. Однако тогда Дин проиграл финал Марку Селби.
Ранее мы сообщали, что Юлиан Бойко выиграл первый матч на элитном турнире в Джидде.