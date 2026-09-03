Гучна сенсація: український юніор розбив одну з легенд снукера

Український снукерист Юліан Бойко створив головну сенсацію ігрового дня на рейтинговому турнірі British Open-2026. 20-річний спортсмен розгромив найтитулованішого азійського гравця в історії Діна Цзюньхуея.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку World Snooker Tour у X (Twitter).

Як Бойко здолав зіркового суперника

Матч закінчився переконливою перемогою українця з рахунком 4:1. Бойко впевнено розпочав поєдинок, повівши 2:0, і лише через неприємний курйоз із падінням битка у лузу віддав третій фрейм.

Статистика поєдинку Бойко - Цзюньхуей

Втім, Юліан не втратив концентрації та закрив гру, зробивши три півсотенні серії (67, 61 та 55 очок). У вирішальній п'ятій партії українець виявився сильнішим у складній 15-хвилинній тактичній боротьбі.

Інші результати дня на British Open 2026

Ігровий день 2 вересня відзначився іншими яскравими матчами та ще однією несподіванкою. Ліам Хайфілд розгромив чемпіона світу-2024 Кайрена Вілсона (4:1). Марк Селбі у напруженому трилері вирвав перемогу в Джексона Пейджа (4:3), а Джадд Трамп упевнено здолав Ріккі Волдена (4:2).

Шон Мерфі залишив турнір, поступившись Девіду Гілберту (2:4). Також до 1/8 фіналу пройшли Джон Хіггінс, Джек Лісовськи та Джек Джонс.

Кар'єра зіркового китайця

Дін Цзюньхуей виборов 15 рейтингових титулів за свою професійну кар'єру. Завдяки цьому він є найуспішнішим азійським гравцем в історії снукеру. Зокрема, він тричі вигравав престижний UK Championship.

У сезоні-2013/14 Цзюньхуей повторив рекорд Стівена Хендрі, вигравши відразу 5 рейтингових турнірів за один сезон. А в наступному сезоні китаєць кілька тижнів був №1 світового рейтингу.

Єдиний трофей, який поки що йому не підкорився - звання чемпіона світу. Ближче за все Цзюньхуей був до перемоги у 2016-му році. Проте тоді Дін програв фінал Марку Селбі.