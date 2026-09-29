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Другое 29 сентября 2026 · 06:48

Финальная битва UDC 2026: трое пилотов претендуют на титул чемпиона Украины

В Киеве состоится финал чемпионата Украины по дрифтингу
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Финальная битва UDC 2026: трое пилотов претендуют на титул чемпиона Украины
Афиша финала чемпионата Украины UDC 2026 (фото: UDL)
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Последний старт сезона UDC'26 начнется с квалификаций 3 октября, сам финал состоится на следующий день.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-релиз организаторов турнира.

Входящий в программу соревнований UDC

Последний старт сезона UDC'26 начнется с квалификаций 3 октября, сам финал пройдет на следующий день. Как приятный бонус для зрителей на одном треке состоятся сразу два соревнования:

  • 6 этап – финал Чемпионата Украины по дрифтингу UDC 2026
  • Кубок Украины по дрифтингу в классе PRO.

Турнирная таблица UDC

Перед финалом турнирная UDC ситуация в топ-3 предельно плотная, и чемпионом может оказаться и Подлужный, и Колобов и имеющий шансы Хорольский. Таблица сейчас выглядит так:

Первый в зачете – Колобов Иван – 851 балла, второй – Подлужный Артур – 799 (-52 от лидера), и третий – Хорольский Артем – 745 (-54 от второго места). Три пилота идут настолько близко, что даже один заезд может сменить финальную расстановку.

"Это настоящая бешеная битва – трое пилотов идут плотно, дышим в спину друг другу. Разница минимальна, и любой из нас может стать чемпионом. Малейшая ошибка на квалификации или в заезде на выбывание – и место в тройке утрачено. Поэтому это не просто финальный этап, это последняя битва сезона, и готовиться к ней нужно максимально серьезно", – делится эмоциями перед гонкой года один из лидеров украинского дрифта Артур Подлужный

  • 3 октября – День Квалификации, где решается сеть финальной борьбы.
  • 4 октября – TOP 32, последние тандемы сезона и момент, когда станет известно имя Чемпиона Украины по дрифтингу (UDC) 2026 года.
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