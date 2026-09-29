Фінальна битва UDC 2026: троє пілотів претендують на титул чемпіона України

Що входить в програму змагань UDC

Останній старт сезону UDC'26 розпочнеться з кваліфікацій 3 жовтня, сам фінал пройде наступного дня. Як приємний бонус для глядачів на одному треку відбудуться одразу два змагання:

6 етап – фінал Чемпіонату України з дрифтингу UDC 2026

Кубок України з дріфтингу у класі PRO.

Турнірна таблиця UDC

Перед фіналом турнірна UDC ситуація в топ-3 гранично щільна, і чемпіоном може стати і Подлужний, і Колобов та має шанси Хорольский. Таблиця зараз має такий вигляд:

Перший в заліку – Колобов Іван – 851 бали, другий – Подлужний Артур – 799 (−52 від лідера), та третій – Хорольський Артем – 745 (−54 від другого місця). Три пілоти йдуть настільки близько, що навіть один заїзд може змінити фінальну розстановку.

"Це справжня скажена битва – троє пілотів ідуть щільно, дихаємо в спину один одному. Різниця мінімальна, і будь-хто з нас може стати чемпіоном. Найменша помилка на кваліфікації чи в заїзді на вибування – і місце в трійці втрачено. Тому це не просто фінальний етап, це остання битва сезону, і готуватись до неї треба максимально серйозно", – ділиться емоціями перед гонкою року один з лідерів українського дрифту Артур Подлужний