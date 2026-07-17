Драма на тай-брейке и угроза для плей-офф: как завершился сверхважный матч Украины в Лиге наций

Мужская сборная Украины по волейболу провела драматический поединок 11-го тура Лиги наций против Турции. Встреча с прямым конкурентом за место в топ-7 кардинально изменила турнирное положение "сине-желтых".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Волейбол. Лига наций. 11-й тур
Украина – Турция – 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)
После недавней неудачи в матче с Сербией подопечные Рауля Лосано нуждались в исключительно победе. Начало встречи полностью оправдало ожидания болельщиков, однако удержать инициативу до финального свистка украинцам не удалось.
Ход игры по сетам:
Из-за этого поражения сборная Украины потеряла позиции и опустилась на седьмое место в таблице, пропустив Турцию вперед. Седьмая ступень является предельной - это последний проходной билет в раунд плей-офф Лиги наций.
Судьба путевки в финальную часть турнира решится уже в ближайшие дни. Заключительный матч основного раунда Украина проведет против команды Германии в воскресенье, 19 июля, в 17.30 по киевскому времени.
Ранее мы сообщали, что к решающей неделе в Лиге наций сборная Украины подошла с усиленным составом.