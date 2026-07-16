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Сборная Украины по волейболу уступила прямому конкуренту в матче Лиги наций

23:52 16.07.2026 Чт
3 мин
Сборная Сербии смогла прервать серию из трех поражений подряд
aimg Малюгин Никита
Сборная Украины по волейболу уступила прямому конкуренту в матче Лиги наций Украинцы пытались навязать борьбу в четвертом сете (Фото: volleyballworld.com)
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На счету "сине-желтых" до сих пор нет ни одной победы в официальном матче с сербами. Хотя сейчас фаворитами считалась именно Украина.

О ходе этой игры и ее результате, сообщает РБК-Украина .

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Сербия - Украина - 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)

История встреч

Украинцы и сербы раньше встречались между собой шесть раз – и лидирует в них именно сербская команда. На счету Украины победы в товарищеских матчах в мае этого года (3:1) и в августе 2021-го (3:2).

Сербия побеждала на чемпионатах мира (2022) и Европы (2019 и 2021). А также на счету у сербов победа в Лиге наций со счетом 3:1.

Турнирное положение

Победа над Ираном позволила Украине подняться на четвертое место. Впрочем, в случае поражения краха для "сине-желтых" не произойдет, ведь они останутся в топ-7.

Сербии даже победа не обеспечивает седьмую строчку. Перед матчем даже максимум набранных баллов оставлял сербов вне зоны плей-офф.

Течение игры

На первый сет вышли другие команды, чем те, что играли накануне. Если против турок сербы много ошибались, то сейчас действовали надежно. А вот украинцы сильно потеряли в этом компоненте по сравнению с игрой против Ирана. И все же концовка периода осталась за "сине-желтыми", как и сам период – 25:22 в пользу Украины .

Во втором сете отдельных вспышек от Ковалева или Тупчия было недостаточно, поэтому Украина продержалась только до счета 14:14. А дальше сербы почти не ошибались, и второй период забрали со счетом 25:17 .

Третий сет развивался по схожему сценарию – равная борьба вплоть до счета 15:15. И потом своеобразный финальный спурт от хозяев. Сборная Украины была бессильна. и уступила со счетом 25:21 в пользу сербов .

А вот в четвертом сете хозяевам пришлось проявить характер. И все же они смогли в конце концов вырвать победу со счетом 25:23 и "закрыть" этот матч.

Герой противостояния

При таком счете и результате говорить о герое противостояния не приходится. Однако не отметить Дмитрия Янчука и Василия Тупчия невозможно. Именно Янчук в конце первого сета принес Украине победу.

А Тупчий уже в третьем периоде пытался "разбудить" команду и выдал три эйса подряд. Также уже привычно ярко играл Олег Плотницкий – однако в итоге этого не хватило для положительного результата для "сине-желтых".

Что дальше

Предпоследний матч основного раунда Лиги наций сборная Украины проведет против Турции. Игра состоится в пятницу, 17 июля, в 17.30.

Ранее мы сообщали, что к решающей неделе в Лиге наций сборная Украины подошла с усиленным составом.

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