Збірна України з волейболу поступилася прямому конкуренту в матчі Ліги націй

На рахунку "синьо-жовтих" досі нема жодної перемоги в офіційному матчі із сербами. Хоча зараз фаворитами вважалась саме Україна.

Про перебіг цієї гри та її результат, повідомляє РБК-Україна .

Волейбол. Ліга націй. Чоловіки

Сербія - Україна - 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)

Історія зустрічей

Українці та серби раніше зустрічались між собою шість разів - і лідирує за ними саме сербська команда. На рахунку України перемоги в товариських матчах в травні цього року (3:1) та в серпні 2021-го року (3:2).

Натомість Сербія перемагала на чемпіонатах світу (2022) та Європи (2019 та 2021). А також на рахунку у сербів перемога в тогорічній Лізі націй з рахунком 3:1.

Турнірне становище

Перемога над Іраном дозволила Україні піднятися на четверту сходинку. Втім, в разі поразки катастрофи для "синьо-жовтих" не станеться, адже вони залишаться в топ-7.

Натомість Сербії навіть перемога не забезпечує сьому сходинку. Перед матчем навіть максимум набраних балів лишав сербів поза зоною плей-офф.

Перебіг гри

На перший сет вийшли геть інші команди, ніж ті, що грали напередодні. Якщо проти турків серби багато помилялись, то зараз навпаки діяли надійно. А от українці значно втратили в цьому компоненті у порівнянні з грою проти Ірану. Та все ж кінцівка періоду лишилась за "синьо-жовтими", як і сам період - 25:22 на користь України.

У другому сеті окремих спалахів від Ковальова чи Тупчія було недостатньо, тож Україна протрималася лише до рахунку 14:14. А далі серби майже не помилялись, і другий період забрали з рахунком 25:17.

Третій сет розвивався за схожим сценарієм - рівна боротьба аж до рахунку 15:15. І потім своєрідний фінальний спурт від господарів. Збірна України була безсила. і поступилася з рахунком 25:21 на користь сербів.

А от в четвертому сеті господарям довелося проявити характер. Та все ж саме вони змогли зрештою вирвати перемогу із рахунком 25:23 та "закрити" цей матч.

Герой протистояння

За такого рахунку та результату говорити про героя протистояння не доводиться. Проте не відзначити Дмитра Янчука та Василя Тупчія неможливо. Саме Янчук наприкінці першого сету приніс Україні перемогу.

А Тупчій вже в третьому періоді намагався "розбудити" команду та видав три ейси поспіль. Також вже звично яскраво грав Олег Плотницький - проте в підсумку цього не вистачисло для позитивного результату для "синьо-жовтих".

Що далі

Передостанній матч основного раунду Ліги націй збірна України проведе проти Туреччини. Гра відбудеться у п'ятницю, 17 липня, о 17:30.