ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Нервная победа: Украина обыграла Иран в волейбольной Лиге наций

19:59 15.07.2026 Ср
3 мин
"Сине-желтые" вышли вперед по личным встречам с иранцами
aimg Малюгин Никита
Нервная победа: Украина обыграла Иран в волейбольной Лиге наций Первый эйс в матче на счету Олега Плотницкого (Фото: volleyballworld.com)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Самым нервным в матче оказался третий, сет, когда иранцы смогли реализовать свой матчбол. Но победу праздновали в итоге именно украинцы.

О ходе этой игры и ее результате, сообщает РБК-Украина.

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Украина – Иран – 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)

История встреч

Украина и Иран раньше отыграли всего два матча, в которых обменялись победами. Но если Украина уверенно разобралась с соперником (3:0 во время квалификации на ОИ-2024), то реванш в Лиге наций 2025-го года для Ирана стал волевым - и тогда Украина тоже была близка к победе, но все же уступила в тай-брейке.

Турнирное положение

Сборная Украины проводит успешную Лигу наций в 2026-м году - в активе у "сине-желтых" исторические победы над Италией и Бразилией. В целом же баланс встреч наших волейболистов - 5 побед, 3 поражения, 16 очков и 5 место перед этой встречей.

Иран же находился на 15-й строчке, имея одинаковое количество очков с Аргентиной, Бельгией и Канадой.

Нервная победа: Украина обыграла Иран в волейбольной Лиге нацийСборная Украины показала "чистую игру" с минимумом ошибок (Фото: volleyballworld.com)

Ход игры

Первый сет получился удивительно тяжелым для Украины - хотя наши спортсмены вели в счете, в какой-то момент иранцы опасно приблизились. В результате Рауль Лосано был вынужден брать тайм-аут. И все же этот период забрали "сине-желтые" со счетом 25:22 .

Второй сет начался гораздо лучше для нашей команды – Плотницкий первой же подачей сделал первый эйс в матче. А позже первый эйс в розыгрышах Лиги наций записал на свой счет Владислав Щуров. При счете 8:3 в пользу Украины Иран пошел на второй тайм-аут. Благодаря этому иранцы снова смогли сократить отставание, но в конце концов "сине-желтые" забрали этот период со счетом 25:21 .

Третий сет оказался самым нервным – и он дошел до матчболов. В которых в конце концов удача улыбнулась Ирану – победа 29:31.

Все, что нужно знать о четвертом сете – четыре эйса Василия Тупчия подряд. Да и вообще именно 13-й номер сборной стал героем заключительного периода. А сборная Украины забрала его со счетом 25:19.

Герой противостояния

Однако главным героем встречи стал все-таки Илья Ковалев. 22 набранных очка, 69% результативных атак и всего две ошибки. Даже неудачная концовка третьего сета не может испортить впечатление от игры нашего доигровщика.

Олег Плотницкий и Василий Тупчий также выдали очень качественный матч – и все же сегодня главной атакующей силой сборной Украины был именно 13-й номер.

Что дальше

Украина только начала третью игровую неделю в Лиге наций – впереди ее ждет сложная встреча с хозяевами площадки, сборной Сербии. Победа над Ираном позволила Украине подняться на четвертое место.

Но не все потеряно и для Сербии – они идут на 10-м месте с 12-ю зачетными баллами. И в случае победы над Турцией могут подняться в зону плей-офф.

Поэтому матч Сербия – Украина обещает упорную борьбу. Матч начнется в четверг, 16 июля, в 21:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что к решающей неделе в Лиге наций сборная Украины подошла с усиленным составом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Волейбол Лига наций Сборная Украины
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки