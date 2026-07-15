Нервная победа: Украина обыграла Иран в волейбольной Лиге наций

Самым нервным в матче оказался третий, сет, когда иранцы смогли реализовать свой матчбол. Но победу праздновали в итоге именно украинцы.

О ходе этой игры и ее результате, сообщает РБК-Украина .

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Украина – Иран – 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)

История встреч

Украина и Иран раньше отыграли всего два матча, в которых обменялись победами. Но если Украина уверенно разобралась с соперником (3:0 во время квалификации на ОИ-2024), то реванш в Лиге наций 2025-го года для Ирана стал волевым - и тогда Украина тоже была близка к победе, но все же уступила в тай-брейке.

Турнирное положение

Сборная Украины проводит успешную Лигу наций в 2026-м году - в активе у "сине-желтых" исторические победы над Италией и Бразилией. В целом же баланс встреч наших волейболистов - 5 побед, 3 поражения, 16 очков и 5 место перед этой встречей.

Иран же находился на 15-й строчке, имея одинаковое количество очков с Аргентиной, Бельгией и Канадой.

Сборная Украины показала "чистую игру" с минимумом ошибок (Фото: volleyballworld.com)

Ход игры

Первый сет получился удивительно тяжелым для Украины - хотя наши спортсмены вели в счете, в какой-то момент иранцы опасно приблизились. В результате Рауль Лосано был вынужден брать тайм-аут. И все же этот период забрали "сине-желтые" со счетом 25:22 .

Второй сет начался гораздо лучше для нашей команды – Плотницкий первой же подачей сделал первый эйс в матче. А позже первый эйс в розыгрышах Лиги наций записал на свой счет Владислав Щуров. При счете 8:3 в пользу Украины Иран пошел на второй тайм-аут. Благодаря этому иранцы снова смогли сократить отставание, но в конце концов "сине-желтые" забрали этот период со счетом 25:21 .

Третий сет оказался самым нервным – и он дошел до матчболов. В которых в конце концов удача улыбнулась Ирану – победа 29:31.

Все, что нужно знать о четвертом сете – четыре эйса Василия Тупчия подряд. Да и вообще именно 13-й номер сборной стал героем заключительного периода. А сборная Украины забрала его со счетом 25:19.

Герой противостояния

Однако главным героем встречи стал все-таки Илья Ковалев. 22 набранных очка, 69% результативных атак и всего две ошибки. Даже неудачная концовка третьего сета не может испортить впечатление от игры нашего доигровщика.

Олег Плотницкий и Василий Тупчий также выдали очень качественный матч – и все же сегодня главной атакующей силой сборной Украины был именно 13-й номер.

Что дальше

Украина только начала третью игровую неделю в Лиге наций – впереди ее ждет сложная встреча с хозяевами площадки, сборной Сербии. Победа над Ираном позволила Украине подняться на четвертое место.

Но не все потеряно и для Сербии – они идут на 10-м месте с 12-ю зачетными баллами. И в случае победы над Турцией могут подняться в зону плей-офф.

Поэтому матч Сербия – Украина обещает упорную борьбу. Матч начнется в четверг, 16 июля, в 21:00 по киевскому времени.