Драма на тай-брейку та загроза для плей-офф: як завершився надважливий матч України в Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу провела драматичний поєдинок 11-го туру Ліги націй проти Туреччини. Зустріч із прямим конкурентом за місце у топ-7 кардинально змінила турнірне становище "синьо-жовтих".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Волейбол. Ліга націй. 11-й тур
Україна – Туреччина – 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)
Після нещодавньої невдачі в матчі із Сербією підопічні Рауля Лосано потребували виключно перемоги. Початок зустрічі повністю виправдав очікування вболівальників, проте втримати ініціативу до фінального свистка українцям не вдалося.
Хід гри по сетах:
Через цю поразку збірна України втратила позиції та опустилася на сьоме місце у таблиці, пропустивши Туреччину вперед. Наразі сьома сходинка є граничною - це останній прохідний квиток до раунду плей-офф Ліги націй.
Доля путівки у фінальну частину турніру вирішиться вже найближчими днями. Заключний матч основного раунду Україна проведе проти команди Німеччини в неділю, 19 липня, о 17:30 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що до вирішального тижня в Лізі націй збірна України підійшла із посиленим складом.