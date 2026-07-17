Драма на тай-брейку та загроза для плей-офф: як завершився надважливий матч України в Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу провела драматичний поєдинок 11-го туру Ліги націй проти Туреччини. Зустріч із прямим конкурентом за місце у топ-7 кардинально змінила турнірне становище "синьо-жовтих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Волейбол. Ліга націй. 11-й тур

Україна – Туреччина – 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)

Упущена перевага: як пройшов поєдинок

Після нещодавньої невдачі в матчі із Сербією підопічні Рауля Лосано потребували виключно перемоги. Початок зустрічі повністю виправдав очікування вболівальників, проте втримати ініціативу до фінального свистка українцям не вдалося.

Хід гри по сетах:

1-й сет: Турки лідирували до середини партії, але українська команда перехопила ініціативу завдяки блоку - 27:25 на користь України.

Турки лідирували до середини партії, але українська команда перехопила ініціативу завдяки блоку - 27:25 на користь України. 2-й сет: Повний контроль "синьо-жовтих" від старту до кінця партії - переконливі 25:20.

Повний контроль "синьо-жовтих" від старту до кінця партії - переконливі 25:20. 3-й сет: Суперник скористався серією помилок українців та повів 8:2, зрештою закривши сет - 25:23 на користь Туреччини.

Суперник скористався серією помилок українців та повів 8:2, зрештою закривши сет - 25:23 на користь Туреччини. 4-й сет: Провал нашої збірної. Суперники заробили вісім сетболів і реалізували перший же - 25:16.

Провал нашої збірної. Суперники заробили вісім сетболів і реалізували перший же - 25:16. 5-й сет (тай-брейк): Рівна боротьба тривала до рахунку 8:8, після чого турецькі волейболісти здійснили вирішальний ривок - 15:11.

Турнірне становище та останній шанс

Через цю поразку збірна України втратила позиції та опустилася на сьоме місце у таблиці, пропустивши Туреччину вперед. Наразі сьома сходинка є граничною - це останній прохідний квиток до раунду плей-офф Ліги націй.

Доля путівки у фінальну частину турніру вирішиться вже найближчими днями. Заключний матч основного раунду Україна проведе проти команди Німеччини в неділю, 19 липня, о 17:30 за київським часом.