Чудо держит в игре: что нужно Украине для выхода в исторический финал волейбольной Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу продолжает отчаянную борьбу за исторический выход в плей-офф Лиги наций. Неожиданный турнирный поворот мгновенно вернул команду в игру. Теперь наших волейболистов ждет решающий финишный отрезок, где все зависит только от них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации волейбола.
В своем последнем поединке подопечные Рауля Лосано уступили сборной Сербии со счетом 1:3. Эта неудача угрожала вылетом из проходной зоны, но украинцев неожиданно спас матч в США.
Там местная сборная принимала Бразилию – главного конкурента нашей команды. Американцы не оставили от соперника камня на камне, оформив сухой разгром – 3:0 (25:23, 25:19, 25:18). Благодаря этой осечке бразильцев сборная Украины при равном количестве побед удержала за собой 6 место за счет лучшей разницы партий.
Сейчас расклад сил в зоне плей-офф выглядит максимально горячим:
В Финал восьми выйдут лучшие 7 команд регулярного сезона, а также сборная Китая – на правах хозяина турнира. Япония и США уже гарантировали себе билеты в плей-офф.
Подарки от соперников сохранили стратегическую инициативу в руках сборной Украины, но лимит на ошибки полностью исчерпан. Впереди команду Рауля Лосано ждут два последних матча группового этапа, которые и определят обладателя путевки.
Чтобы гарантировать себе место в Финале восьми без оглядки на результаты других сборных, "сине-желтым" необходимо добывать максимум в двух оставшихся играх:
17 июля, 17:30. Турция – Украина. Лобовое сражение с прямым конкурентом, который дышит в спину и имеет игру в запасе. Победа над турками практически снимет все вопросы.
19 июля, 17:30. Украина – Германия. Немцы сохраняют лишь математические шансы, но будут играть без давления, что делает их крайне опасными.
Прямая трансляция решающих противостояний нашей сборной будет доступна вживую на всех платформах "Суспільного Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".
Ранее мы сообщали, что к решающей неделе в Лиге наций сборная Украины подошла с усиленным составом.