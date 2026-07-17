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Інше 17 липня 2026 · 13:12

Диво тримає у грі: що потрібно Україні для виходу в історичний фінал волейбольної Ліги націй

Неочікувані розклади зберегли "синьо-жовтим" шанси на плей-офф
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Диво тримає у грі: що потрібно Україні для виходу в історичний фінал волейбольної Ліги націй
Попереду у "синьо-жовтих" вирішальні матчі (фото: volleyballworld.com)

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує відчайдушну боротьбу за історичний вихід до плей-офф Ліги націй. Несподіваний турнірний поворот миттєво повернув команду в гру. Тепер на наших волейболістів чекає вирішальний фінішний відрізок, де все залежить тільки від них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації волейболу.

Як конкуренти допомогли Україні

У своєму останньому поєдинку підопічні Рауля Лосано поступилися збірній Сербії з рахунком 1:3. Ця невдача загрожувала вильотом із прохідної зони, але українців несподівано врятував матч у США.

Там місцева збірна приймала Бразилію – головного конкурента нашої команди. Американці не залишили від суперника каменя на камені, оформивши сухий розгром – 3:0 (25:23, 25:19, 25:18). Завдяки цій осічці бразильців збірна України за рівної кількості перемог втримала за собою 6-те місце за рахунок кращої різниці партій.

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Наразі розклад сил у зоні плей-офф виглядає максимально гарячим:

  1. Японія – 10 перемог (10 матчів)
  2. США – 8 (10)
  3. Польща – 7 (9)
  4. Словенія – 7 (9)
  5. Італія – 6 (10)
  6. Україна — 6 (10)
  7. Туреччина — 6 (9)
  8. Бразилія – 6 (10)

До Фіналу восьми вийдуть найкращі 7 команд регулярного сезону, а також збірна Китаю – на правах господаря турніру. Японія та США вже гарантували собі квитки в плей-офф.

Що потрібно Україні

Подарунки від суперників зберегли стратегічну ініціативу в руках збірної України, але ліміт на помилки повністю вичерпано. Попереду на команду Рауля Лосано чекають два останні матчі групового етапу, які й визначать володаря путівки.

Щоб гарантувати собі місце у Фіналі восьми без озирання на результати інших збірних, "синьо-жовтим" необхідно здобувати максимум у двох іграх, що залишилися:

17 липня, 17:30. Туреччина – Україна. Лобова битва з прямим конкурентом, який дихає в спину і має гру в запасі. Перемога над турками практично зніме всі питання.

19 липня, 17:30. Україна – Німеччина. Німці зберігають лише математичні шанси, але гратимуть без жодного тиску, що робить їх вкрай небезпечними.

Де дивитися Лігу націй

Пряма трансляція вирішальних протистоянь нашої збірної буде доступна наживо на всіх платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Раніше ми повідомляли, що до вирішального тижня в Лізі націй збірна України підійшла із посиленим складом.

Теги: Волейбол Збірна України Ліга націй
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