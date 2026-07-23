Очередной миллионер: клуб НХЛ подписал большой контракт с лидером

Форвард "Даллас Старз" Джейсон Робертсон получил выгодный контракт. Нападающий будет выступать за техасский клуб еще один сезон.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Новый контракт Робертсона

Как утверждают американские журналисты, согласно новому контракту 27-летний форвард будет зарабатывать 12 миллионов долларов в сезон. Хоккеист уже входил в число ограниченно свободных агентов и мог вести переговоры с другими клубами, однако менеджмент Далласа сумел убедить его пойти на сделку.

Предыдущий контракт Робертсона с клубом подходил к завершению: он был рассчитан на четыре сезона, за каждый из которых игрок получал 7,75 миллиона долларов.

"Джейсон был ключевой фигурой нашей франшизы с момента его драфта в 2017 году. Динамический и искусный игрок, он был одной из главных атакующих угроз лиги с момента своего дебюта в НХЛ. Мы с нетерпением ждем, что принесет этот сезон как для Джейсона, так и для команды, поскольку мы продолжаем наш путь к чемпионству в "Далласе", – заявил генеральный менеджер "Старз" Джим Нилл.

Интересно, что Робертсон стал 28-м игроком, кто в следующем сезоне НХЛ заработает более 10 миллионов долларов.

Статистика Джейсона Робертсона в НХЛ

В прошлом сезоне Робертсон набрал 96 очков по системе "гол+пас", забросив при этом 45 шайб в ворота соперников "Далласа". Ему удавалось трижды забрасывать более 40 шайб за сезон и дважды пробивать отметку в 90 очков по системе "гол+пас".

У плей-офф Кубка Стэнли Робертсон лучшим бомбардиром своей команды: у него 5 шайб. "Даллас" остановился на первом же раунде плей-офф, проиграв серию "Миннесоти" (2:4).