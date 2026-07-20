Лидер "Чикаго" подписал новый контракт: зарплата впечатляет

Один из ведущих игроков "Чикаго Блэкхоукс" Коннор Бедард подписал с клубом новый контракт. За следующие пять лет звездный хоккеист заработает 75 миллионов долларов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Reuters .

Детали нового соглашения Бедарда с Чикаго

Согласно новому контракту, 21-летний нападающий будет зарабатывать в среднем 15 млн долларов за сезон. Контракт будет действовать до завершения сезона-2030/31 и станет одним из самых дорогих в Национальной хоккейной лиге.

Для "Чикаго" это важный шаг в продолжении развития команды вокруг Бедарда, которого клуб выбрал под первым номером драфта НХЛ-2023. Генеральный менеджер "Блэкхоукс" Кайл Дэвидсон назвал форварда лидером нового поколения команды и отметил его профессионализм и стремительный прогресс.

Статистика Бедарда в "Чикаго"

В прошлом сезоне канадец провел 69 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав рекордные для себя 75 очков.

Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом "Чикаго", а также вошел в историю клуба как только третий игрок, забросивший 30 шайб до достижения 21-летнего возраста. Кроме того, Бедард стал первым хоккеистом франшизы, набравшим 200 очков в НХЛ еще до своего 21-летия.

Всего после дебюта в НХЛ в 2023 году Бедард провел 219 матчей, в которых записал в свой актив 203 очка (78 голов и 125 передач). В сезоне-2023/24 он получил "Колдер Трофи" - награду лучшему новичку лиги.