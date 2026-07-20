Лідер "Чикаго" підписав новий контракт: зарплата вражає

Один із провідних гравців "Чикаго Блекхоукс" Коннор Бедард підписав із клубом новий контракт. За наступні п'ять років зірковий хокеїст заробить 75 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Reuters .

Деталі нової угоди Бедарда із "Чикаго"

Згідно із новим контрактом, 21-річний нападник зароблятиме в середньому 15 млн доларів за сезон. Контракт діятиме до завершення сезону-2030/31 і стане одним із найдорожчих у Національній хокейній лізі.

Для "Чикаго" це важливий крок у продовженні розбудови команди навколо Бедарда, якого клуб обрав під першим номером драфту НХЛ-2023. Генеральний менеджер "Блекхоукс" Кайл Девідсон назвав форварда лідером нового покоління команди та відзначив його професіоналізм і стрімкий прогрес.

Статистика Бедарда у "Чикаго"

Минулого сезону канадець провів 69 матчів регулярного чемпіонату, в яких закинув 30 шайб і віддав 45 результативних передач, набравши рекордні для себе 75 очок.

Він став найкращим бомбардиром і асистентом "Чикаго", а також увійшов до історії клубу як лише третій гравець, який закинув 30 шайб до досягнення 21-річного віку. Крім того, Бедард став першим хокеїстом франшизи, що набрав 200 очок у НХЛ ще до свого 21-річчя.

Загалом після дебюту в НХЛ у 2023 році Бедард провів 219 матчів, у яких записав до свого активу 203 очки (78 голів і 125 передач). У сезоні-2023/24 він здобув "Колдер Трофі" — нагороду найкращому новачку ліги.