Соціальна їжа та правила зовнішнього вигляду: Левшин розповів про табір "Вегаса"

Тренувальний процес "Вегаса"

Олександр Левшин залишився задоволеним тренувальним процесом у клубі. За його словами, організація роботи була на високому рівні, на відміну від табору "Ванкувера", у якому голкіпер тренувався рік тому.

"Після кемпу "Вегаса" залишилися лише найкращі враження. Минулого року я тренувався в таборі розвитку "Ванкувера" і можу сказати, що тут було зовсім інше ставлення. Тут одразу всі знали, хто ми і як нас звати, підходили поспілкуватися, цікавилися нашим життям. Коли приїжджаєш на подібні заходи вперше, це дуже важлива складова підходу", – розповів Левшин.

Він додав, що кожен гравець отримав максимум уваги та цінні поради від тренерів.

Правила побуту "Вегас Голден Найтс"

Також воротар розповів про особливості команди поза хокейним майданчиком. За його словами, у "Вегасі" існує соціальна складова: після тренувань хокеїсти вирушали допомагати малозабезпеченим людям.

"Ми разом ходили до центру, де кожен, хто потребує, може отримати їжу. Ми накладали її та розносили. Чесно кажучи, цей досвід мені дуже запам’ятався. У таких місцях приходить усвідомлення і починаєш краще розуміти реальність людей навколо", – поділився Левшин.

Він також звернув увагу на правила зовнішнього вигляду гравців.

"Загалом хороший підхід відчувався в кожній складовій. Наприклад, цікаве правило: кепку не можна носити козирком назад — лише вперед. Це правило запровадив президент клубу для всієї системи "Вегаса", – сказав Левшин.

Кар'єра Олександра Левшина

19-річний воротар зараз виступає в Канаді за команду "Кугарс Прінс Джордж". У цій команді український хокеїст проведе ще рік, після чого планує вступати до університету у Кларксоні. Це дозволить йому грати за одну з молодіжних команд клубу НХЛ "Вегас Голден Найтс".

Минулого року Левшин грав за національну збірну України на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1А.