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Другое 18 июля 2026 · 09:59

Социальная еда и правила внешнего вида: Левшин рассказал о лагере "Вегаса"

Украинский вратарь провел неделю в расположении клуба НХЛ
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Социальная еда и правила внешнего вида: Левшин рассказал о лагере "Вегаса"
Александр Левшин (фото: ФХУ)

Вратарь национальной сборной Украины Александр Левшин поделился впечатлениями от работы в тренировочном лагере "Vegas Golden Knights". Игрок особо отметил правила поведения в быту.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Украины.

Тренировочный процесс "Вегаса"

Александр Левшин остался доволен тренировочным процессом в клубе. По его словам, организация работы была на высоком уровне, в отличие от лагеря Ванкувера, в котором голкипер тренировался год назад.

"После кемпа "Вегаса" остались только самые лучшие впечатления. В прошлом году я тренировался в лагере развития "Ванкувера" и могу сказать, что здесь было совсем другое отношение. Здесь сразу все знали, кто мы и как нас зовут, подходили пообщаться, интересовались нашей жизнью. Когда приезжаешь наподобие". рассказал Левшин.

Он добавил, что каждый игрок получил максимум внимания и ценные советы тренеров.

Правила быта "Вегас Голден Найтс"

Также вратарь рассказал об особенностях команды вне хоккейной площадки. По его словам, в "Вегасе" существует социальная составляющая: после тренировок хоккеисты отправлялись помогать малоимущим людям.

"Мы вместе ходили в центр, где каждый нуждающийся может получить еду. Мы накладывали ее и разносили. Честно говоря, этот опыт мне очень запомнился. В таких местах приходит осознание и начинаешь лучше понимать реальность людей вокруг", - поделился Левшин.

Он также обратил внимание на правила внешнего вида игроков.

"В общем, хороший подход ощущался в каждой составляющей. Например, интересное правило: кепку нельзя носить козырьком назад — только вперед. Это правило ввел президент клуба для всей системы "Вегаса", – сказал Левшин.

Карьера Александра Левшина

19-летний вратарь сейчас выступает в Канаде за команду "Кугарс Принс Джордж". В этой команде украинский хоккеист проведет еще год, после чего планирует поступать в университет в Кларксоне. Это позволит ему играть за одну из молодежных команд клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс".

В прошлом году Левшин играл за национальную сборную Украины на чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1А.

Ранее стали известны имена соперников сборной Украины по групповому этапу чемпионата мира 2027 года.

Теги: Хоккей
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