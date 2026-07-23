"Полесье" – "Копенгаген": прогноз эксперта и букмекеров

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Как "Полесье" играет в Лиге конференций

Для житомирского клуба это будет третья еврокубковая кампания в истории. В 2024 году, после пятого места в УПЛ, "Полесье" получило шанс проявить себя в еврокубках. Впрочем, тогда житомиряне не смогли пройти "Олимпию" из Любляны – два неприятных поражения (0:2 и 1:2) покинули команду за бортом еврокубковых соревнований.

Уже через год, под руководством Руслана Ротаня, "Полесье" предприняло вторую попытку пробиться в основной этап Лиги конференций. Несмотря на сенсационное поражение в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций от андоррской "Санта-Коломы" (1:2), житомиряне взяли убедительный реванш во второй игре (4:1) и прошли в следующий раунд. Венгерский "Пакш" также не вызвал много тревоги: 3:0 в первой игре и поражение 1:2 во второй позволили "Полиссе" выйти в последний раунд квалификации.

Жребий был безжалостным: тогда житомирская команда получила в соперники прошлогоднего на тот момент финалиста Лиги конференций – "Фиорентину". Уже в первом матче многолетний участник Серии А нанес украинскому представителю разгромное поражение 3:0. Ответный матч чуть не превратился в чудо: "Полесье" вело в счете 2:0, но не смогло удержать даже ничью - 2:3 в итоге.

Выступление соперников в прошлом сезоне

Кроме квалификации в Лиге конференций, "Полесье" играло в чемпионате и Кубке Украины. И если выступление в УПЛ можно считать успешным – клуб выиграл свои первые медали в истории, заняв третье место в турнирной таблице, то выступление в Кубке Украины стало поводом к сумме. Ведь "Полесье" еще в первом своем матче уступило "Руху" (0:3).

"Копенгаген" вообще рисковал остаться без еврокубков: Потому что Свенссон возглавил команду в конце марта и должен был спасать положение. Как итог: седьмое место в датской Суперлиге и выигранный плей-офф за право играть в Лиге конференций. В Кубке Дании столичному клубу удалось дойти до финала, однако в решающем матче "Копенгаген" потерпел поражение от "Митьюлланда" (0:1).

А еще, Копенгаген в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов. Команда провела 8 матчей в основном этапе, одержала две победы (над "Кайратом" - 3:2 и "Вильярреалом" - также 3:2) и дважды сыграла вничью. Набрав 8 баллов, датский клуб занял лишь 31 место из 36 и не пробился в плей-офф.

Прогноз Виктора Грачева

Легендарный экс-игрок донецкого «Шахтера» и заслуженный тренер Украины Виктор Грачев считает, что "Полесье" ждет очень тяжелое противостояние.

"Копенгаген" - один из ведущих клубов Дании. А эта страна в последние годы очень качественно развивает свой футбол. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день, трудно сказать, что можно ожидать от “Копенгагена”, учитывая его выступления в прошлом сезоне. И все же этот клуб в последние годы заслужил хороший авторитет в футбольной Европе. "Полесью" будет тяжело, потому что большого опыта постоянного участия в еврокубках у команды пока нет", - говорит Виктор Грачев.

Виктор Грачев (фото: dynamo.kiev.ua)

Также эксперт считает, что команде еще предстоит решить вопрос, кем заменить прошлогоднего лидера команды Алексея Гуцуляка, покинувшего "Полесье" в текущее межсезонье.

"Гуцуляк был ведущим игроком в атакующем звене, немало забивал. Это командный игрок и конечно, это существенная потеря для "Полесья". Впрочем, отсутствие одного-двух игроков может сказаться на каком-то этапе, но это не будет иметь какого-то критического влияния на игру. Думаю, руководство клуба и тренерский штаб знают, как справиться с этим вызовом", – резюмировал Виктор Грачев.

Что говорят букмекеры

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В матче "Полесье" - "Копенгаген" фаворитом считают "Копенгаген". Коэффициент на победу "Полесья" - 3.97, на ничью - 3.73, на победу "Копенгагена" - 1.9. Кто выйдет победителем из битвы за Европу? Выбирай на ggbet.ua. Все будет GG!

Где смотреть матч "Полесье" - "Копенгаген"

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций "Полесье" - "Копенгаген" в Украине в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Начало трансляции в 21:00 по Киеву.