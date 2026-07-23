"Полісся" – "Копенгаген": прогноз експерта та букмекерів

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Як "Полісся" грає у ЛІзі конференцій

Для житомирського клубу це буде вже третя єврокубкова кампанія в історії. У 2024 році, після п’ятого місця в УПЛ, "Полісся" отримало шанс проявити себе у єврокубках. Утім, тоді житомиряни не змогли пройти "Олімпію" з Любляни – дві неприємні поразки (0:2 і 1:2) залишили команду за бортом єврокубкових змагань.

Вже за рік, під орудою Руслана Ротаня, "Полісся" здійснило другу спробу пробитися до основного етапу Ліги конферецій. Попри сенсаційну поразку у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій від андоррської "Санта-Коломи" (1:2), житомиряни взяли переконливий реванш у другій грі (4:1) і пройшли до наступного раунду. Угорський "Пакш" також не викликав багато тривоги: 3:0 у першій грі і поразка 1:2 у другій дозволили "Поліссю" вийти до останнього раунду кваліфікації.

Жереб був безжальним: тоді житомирська команда отримала в суперники минулорічного на той момент фіналіста Ліги конференцій – "Фіорентину". Вже у першому матчі багаторічний учасник Серії А завдав українському представнику розгромної поразки 3:0. Матч відповідь ледь не перетворився на диво: “Полісся” вело в рахунку 2:0, але не змогло втримати навіть нічию – 2:3 у підсумку.

Виступ суперників минулого сезону

Окрім кваліфікації у Лізі конференцій, "Полісся" грало у чемпіонаті та Кубку України. І якщо виступ в УПЛ можна вважати успішним – клуб виграв свої перші медалі в історії, посівши третє місце у турнірній таблиці, то виступ у Кубку України став приводом для суму. Адже "Полісся" ще у першому своєму матчі поступилося "Руху" (0:3).

“Копенгаген” взагалі ризикував залишитися без єврокубків: Бо Свенссон очолив команду наприкінці березня і мусив рятувати становище. Як підсумок: сьоме місце у данській Суперлізі і виграний плей-оф за право грати у Лізі конференцій. У Кубку Данії столичному клубу вдалося дійти до фіналу, однак у вирішальному матчі “Копенгаген” зазнав поразки від "Мідтьюлланда" (0:1).

А ще, “Копенгаген” минулого сезону виступав у Лізі чемпіонів. Команда провела 8 матчів в основному етапі, здобула дві перемоги (над “Кайратом” – 3:2 та “Вільярреалом” – також 3:2) та двічі зіграла внічию. Набравши 8 балів, данський клуб посів лише 31 місце з 36 і не пробився до плей-оф.

Прогноз Віктора Грачова

Легендарний екс-гравець донецького «Шахтаря» та заслужений тренер України Віктор Грачов вважає, що на “Полісся” чекає дуже важке протистояння.

“Копенгаген” — один із провідних клубів Данії. А ця країна останніми роками дуже якісно розвиває свій футбол. Утім, станом на сьогодні, важко сказати, що можна чекати від “Копенгагена”, зважаючи на його виступи минулого сезону. І все ж, цей клуб останніми роками заслужив хороший авторитет у футбольній Європі. “Поліссю” буде важко, бо великого досвіду постійної участі в єврокубках у команди поки немає”, — каже Віктор Грачов.

Віктор Грачов (фото: dynamo.kiev.ua)

Також експерт вважає, що команді ще належить вирішити питання, ким замінити минулорічного лідера команди Олексія Гуцуляка, який залишив "Полісся" у поточне міжсезоння.

"Гуцуляк був провідним гравцем в атакувальній ланці, чимало забивав. Це командний гравець і звичайно, це суттєва втрата для "Полісся". Утім, відсутність одного-двох гравців може позначитися на якомусь етапі, але це не матиме якогось критичного впливу на гру. Гадаю, що керівництво клубу та тренерський штаб знають, як впоратися із цим викликом", — резюмував Віктор Грачов.

Що кажуть букмекери

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У матчі "Полісся" — "Копенгаген" фаворитом вважають “Копенгаген”. Коефіцієнт на перемогу “Полісся” — 3.97, на нічию — 3.73, на перемогу “Копенгагена” — 1.9. Хто вийде переможцем із битви за Європу? Обирай на ggbet.ua. Все буде GG!

Де дивитися матч "Полісся" — "Копенгаген"

Матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій “Полісся” – “Копенгаген” в Україні у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO. Початок трансляції о 21:00 за київським часом.